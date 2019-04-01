Джамала в стильному брючному костюмі позувала для глянцю

Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно відсвяткувала перший день народження сина, полонила шанувальників ефектним знімком у стильному вбранні. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, зроблене в рамках фотосесії для глянсового видання Harper's Bazaar.

Виконавиця приміряла цікавий брючний костюм, що складається з штанів широкого крою, блузки з рукавами-ліхтариками і широкого пояса. Доповнюють образ черевики на шнурівці.

В руках Джамала тримає футляр з якимось інструментом або обладнанням і з рішучим виразом на обличчі йде вперед.

"Це я з новими силами крокую у новий робочий тиждень. Вдалого всім тижня!", - підписала публікацію зірка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Звичайно ж, підписники похвалили образ улюблениці і залишили компліменти в коментарях.

"А виглядає як втеча, після результатів виборів))))"

"The best!"

"Вондер Вумен!"

"Яка класнюча! Дуже люблю такий образ!"

"Це занадто ідеально!"

"Клас"

"Красива"

Нагадаємо, раніше Джамала оголила плоский животик у яскравому вбранні. Співачка виступила на премії YUNA-2019.

До речі, Джамала вже показувала деякі кадри з фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.