ru
ua

Джамала в стильному брючному костюмі позувала для глянцю


Співачка порадувала фанів ефектним чорно-білим знімком

Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно відсвяткувала перший день народження сина, полонила шанувальників ефектним знімком у стильному вбранні. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, зроблене в рамках фотосесії для глянсового видання Harper's Bazaar.

Виконавиця приміряла цікавий брючний костюм, що складається з штанів широкого крою, блузки з рукавами-ліхтариками і широкого пояса. Доповнюють образ черевики на шнурівці.

В руках Джамала тримає футляр з якимось інструментом або обладнанням і з рішучим виразом на обличчі йде вперед.

"Це я з новими силами крокую у новий робочий тиждень. Вдалого всім тижня!", - підписала публікацію зірка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Звичайно ж, підписники похвалили образ улюблениці і залишили компліменти в коментарях.

  • "А виглядає як втеча, після результатів виборів))))"
  • "The best!"
  • "Вондер Вумен!"
  • "Яка класнюча! Дуже люблю такий образ!"
  • "Це занадто ідеально!"
  • "Клас"
  • "Красива"

Нагадаємо, раніше Джамала оголила плоский животик у яскравому вбранні. Співачка виступила на премії YUNA-2019.

До речі, Джамала вже показувала деякі кадри з фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.

"Життя з ніг на голову": Джамала привітала сина з днем народження і показала його обличчя (фото) Вагітна Лілія Подкопаєва вийшла у світ з новим нареченим (фото)
Читати всі новини