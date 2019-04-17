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Джамала поділилася життєвим уроком на щасливому фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2019 - 13:43
Джамала поділилася життєвим уроком на щасливому фото
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка показала шанувальникам атмосферне фото на фоні зелені

Джамала захопила шанувальників не тільки новим фото, але і філософським міркуванням. На своїй instagram-сторінці співачка, як завжди, в лаконічній для себе формі написала, який ритуал потрібно проводити вранці, щоб день видався чудовим і успішним.

Так, українська співачка радить щоранку по пробудженню займатися аутотренінгом і говорити собі:

"Сьогодні в мене буде добрий настрій та чудовий день! Не дозволю своїм невдалим "вчора" та "завтра" впливати на мене!" - пише Джамала.

Також співачка супроводжувала свій новий пост атмосферних фото. На знімку Джамала позує в стильному чорному комбінезоні на фоні зелені. Відзначається, що фото було зроблено в ботанічному сану Києва, в одній з оранжерей.

Очі співачки закриті, руки в кишенях. В цілому на фото вона виглядає дуже розслаблено і умиротворено.

Джамала

Розслаблена Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки під її новим постом:

  • Так і зроблю. Гарного дня!
  • Доброго дня! Як завжди, красива)
  • Золоті слова! Гарного вам дня!
  • Клас! Це саме те, що треба побачити зранку! Дякую! Гарного дня!
  • Я так і роблю! З добрим ранком і з хорошим днем!
  • Ви чудові!

Відзначимо, що серед українських зірок шоу-бізнесу також виділяється ще одна "жінка-енергія і мотиватор" - телеведуча Маша Єфросиніна. Не так давно блогер лаконічно пояснила, як здійснити мрії.

Також більш розгорнуто Маша Єфросиніна розповіла, як бореться зі стресами, і чим любить займатися вдома, коли залишається наодинці з собою.

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