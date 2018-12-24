Джамала в нежном образе поделилась новогодним воспоминанием

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица вспомнила о детских утренниках

Известная украинская певица Джамала, которая ранее показала стильный новогодний образ в клетчатой юбке, продолжает дарить своим поклонникам праздничное настроение в преддверии Нового 2019 года. На этот раз она решила вспомнить о новогодних утренниках в детстве. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото в нежном образе.

На снимке Джамала запечатлена в белой блузе или платье с оголенным плечом. Она нежно улыбается и мило опустила взгляд вниз. В подписи к фото звезда предложила фанам поделиться их праздничными воспоминаниями.

"Доброе утро! Расскажите, кто кем был на новогодних утренниках в детстве! Я, помню, была Снегурочкой", - написала певица.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях поклонники рассказывают, кто кем был, а также желают Джамале и ее семье счастливого Нового года.

"С наступающим вас!) Желаю вам и вашей семье огромного счастья, любви , семейного благополучия и самого наилучшего и побольше. вы САМАЯ ЛУЧШАЯ, большое вам спасибо";

"Я была часто в негативных ролях, таких как бабая яга и так далее";

"Желаю вам и вашей семье огромного счастья любви семейного благополучия";

"Дуже ніжна на фото";

"Скоро скоро в кожну хату колядники прийдуть";

"Все життя Снігурочка)", - пишут фолловеры артистки.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала призналась, что больше любит дарить подарки, чем получать. Также исполнительница заинтриговала своих подписчиков, пообещав некоторым счастливчикам также преподнести сюрпризы. Правда, Джамала пока что не придумала, что именно это будет.

Отметим, что Джамала растрогала сеть нежным фото с сыночком Эмиром-Рахманом, который родился в марте 2018 года.

Джамала: биография (видео: РБК-Украина)