"Новогодняя" Джамала призналась, что больше любит дарить подарки

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица обещает своим поклонникам подготовить для них сюрприз

Джамала продолжает дарить своим поклонникам новогоднее настроение и антураж. Ранее певица уже делилась результатам яркой новогодней фотосессии. Тогда фанаты Джамалы даже назвали ее "сногсшибательной". Исполнительница выбрала образ в красно-синих тонах, главной изюминкой которого выступила свободная юбка длины миди.

Новая фотокарточка Джамалы также связана с Новым годом. На этот раз певица позирует, сидя в кресле с красным пледом. Домашний интерьер празднично убран, рядом елка, все выполнено в красно-зеленых тонах.

При этом Джамала отметила в своем посте, что больше чем получать, она обожает дарить подарки!

Интересно, что до этого Джамала рассказала, что именно выводит ее из равновесия.

Джамала в преддверии встречи Нового года (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также исполнительница заинтриговала своих подписчиков, пообещав некоторым счастливчикам также преподнести сюрпризы. Правда, Джамала пока что не придумала, что именно это будет. И даже предложила своим фанам самостоятельно определиться с подарком.

"Очень хочется дарить подарки вам! Не могу придумать. Помогите придумать веселый новогодний конкурс!" — призвала Джамала.

Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои пожелания и комментарии.

"Свитшот от Jamala", — просит sofiadeni26.

"Конкурс на лучший новогодний стих, например, короткий, или викторина", — предлагает katia_zharonina.

"Конкурс: знайти/зробити фото, яке нагадує будь-яку з пісень Джа", — отмечает andrihotsa.

"Снять клип на одну из твоих песен", — размышляет nika_1944.

"Конкурс на ваше изображение", — предлагает vovamaryanovich.

"Ооооо! Фото, которое ассоциируется с каждой песней из альбома) своего рода фотоальбом к альбому, сложно изложить) в мыслях звучит лучше, чем здесь", — пишет brandpraest.

Яркая Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала растрогала сеть нежным фото с сыночком Эмиром-Рахманом, который родился в марте 2018 года.

Джамала: биография (видео: РБК-Украина)