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"Сногсшибательна": Джамала показала стильный новогодний образ в клетчатой юбке

Lite » Звезды 19.12.2018 - 11:29
"Сногсшибательна": Джамала показала стильный новогодний образ в клетчатой юбке
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала также уточнила у фанатов, как они планируют встречать Новый год

Яркая Джамала, которая ранее рассказала о премьере нового сингла, поделилась на своей instagram-страничке эффектным новогодним образом. Так, на фото исполнительница позирует на фоне украшенной новогодней елки, под которой стоят подарки.

На Джамале — клетчатая юбка-клеш синего цвета с высокой талией, красная кофточка с открытыми плечами. Стильный "бунтарский" образ певицы дополняют массивные черные ботинки на низком ходу. Также на Джамале лаконичные золотые украшения и достаточно яркий макияж.

"Новогоднее настроение", — коротко написала Джамала. Также певица поинтересовалась у своих подписчиков, как они будут встречать Новый 2019 год.

Праздничная Джамала

Праздничная Джамала

Праздничная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники исполнительницы поспешили не только прокомментировать ее новый образ, но также поделились планами относительно встречи Нового 2019 года.

"Джамала, вы прекрасны! Новый год я буду отмечать в узком семейном кругу, однозначно! И никаких вредностей за столом (во всяком случае для себя любимой)!" — пишет olesioiglesios.

"Отмечать буду в кругу семьи и смотреть ваши выступления на ютубе", — обещает tonyanarudinovaa.

"Чарівна", — отмечает t_mizina.

"Красуня", — соглашается oksanapapusha.

"Найкраща гордість України", — восхищается boivkabogdan3.

"Сногсшибательна", — пишет igorkarata.

"Вы круто выглядите, уважаемая Сусана", — пишет safterorda.

&quot;Сногсшибательна&quot;: Джамала показала стильный новогодний образ в клетчатой юбке

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Джамала

Макияж Джамалы

Яркая Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала делилась со своими фанами новой фотосессией, только со всем другим настроением — романтичной, ранимой и очень трогательной. Тогда певица даже отметила, что мечтает о лете.

Также Джамала растрогала сеть нежным фото с сыночком, ласково назвав его "своей любовью".

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