Джамала в ніжному образі поділилася новорічним спогадом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка згадала про дитячі ранкові свята

Відома українська співачка Джамала, яка раніше показала стильний новорічний образ у картатій спідниці, продовжує дарувати своїм шанувальникам святковий настрій напередодні Нового 2019 року. На цей раз вона вирішила згадати про новорічні ранкові святечка у дитинстві. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото в ніжному образі.

На знімку Джамала сфотографована в білій блузі або платті з оголеним плечем. Вона ніжно посміхається і мило опустила погляд вниз. У підписі до фото зірка запропонувала фанам поділитися їх святковими спогадами.

"Доброго ранку! Розкажіть, хто ким був на новорічних святечках у дитинстві! Я, пам'ятаю, була Снігуронькою", - написала співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В коментарях шанувальники розповідають, хто ким був, а також бажають Джамалі та її родині щасливого Нового року.

"З наступаючим вас!) Бажаю вам і вашій родині величезного щастя, любові , сімейного благополуччя і самого найкращого і побільше. ви НАЙКРАЩА, велике вам спасибі";

"Я була часто в негативних ролях, таких як бабая яга і так далі";

"Бажаю вам і вашій родині величезного щастя кохання сімейного благополуччя";

"Дуже ніжна на фото";

"Скоро скоро у кожну хату прийдуть колядники";

"Все життя Снігурочка)", - пишуть фолловери артистки.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала зізналася, що більше любить дарувати подарунки, ніж отримувати. Також співачка заінтригувала своїх підписників, пообіцявши деяким щасливчикам також піднести сюрпризи. Правда, Джамала поки що не придумала, що саме це буде.

Зазначимо, що Джамала зворушила мережу ніжним фото з синочком Еміром-Рахманом, який народився у березні 2018 року.

Джамала: біографія відео: РБК-Україна)