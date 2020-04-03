Двойные свидания: раскрыты неожиданные подробности романа Ирины Шейк и Вито Шнабеля

Ирина Шейк и Вито Шнабель породили небывалую волну слухов о своем романе. Буквально в конце марта топ-модель и арт-дилера впервые засекли папарацци во время прогулки в Нью-Йорке. Более того, Ирина направлялась в апартаменты нового ухажера. После чего Ирину и Вито еще несколько раз удавалось “подловить” папарацци. Хотя справедливости ради стоит отметить, что пара не особо и скрывается. При этом далеко не все поклонники Шейк оценили ее выбор. Дело в том, что за 33-летним Шнабелем закрепился шлейф голливудского ловеласа. У собственникам нескольких галерей в Нью-Йорке были громкие романы в актрисами Эмбер Херд и Лив Тайлер, супермоделью 90-х Эль Макферсон. Также продолжительный роман с топ-моделью Хайди Клум. Вито выбирает себе в пару только признанных красоток.

Тем временем инсайдеры американских таблоидов продолжают искать информацию о новой звездной парочке, за которой интересно наблюдать. К примеру, изданию Us Weekly стало известно, что Ирина и правда переехала в квартиру Вито в Нью-Йорке. Более того, с ней также переехала ее мама — Ольга Шайхлисламова! Женщина будет жить с влюбленными в период карантина. Как сообщает инсайдер Us Weekly, Вито не был против такого решения.

Скриншот поста: instagram.com/celebs_in_touch

Также по словам источника, Шнабель и Шейк знакомы уже давно. Знакомство прошло на одной из многочисленных вечеринок. И Вито сразу же заприметил красотку-модель, однако тогда Ирина была в отношениях с Брдли Купером. Напомним, что Ирина и Брэдли закрутили роман в 2015 году. Летом 2019-го они расстались. Но в этих отношениях у пары родилась дочка Лея.

Анонимный источник издания E! Online также подтверждает информацию, что Ирина и Вито знакомы уже давно!

“Ирина знает Вито уже несколько лет, они всегда были друзьями, — говорит источник. — Более того, они ходили на двойные свидания, когда Шейк была с Брэдли Купером, а у Шнабеля были отношения с Хайди Клум”.

Инсайдер также добавил: “Теперь они оба одиноки и находятся на карантине в Нью-Йорке. Вито любит флиртовать, а Ирина - его тип. Ей нравится его внимание. Они соседи и проводят много времени вместе. Когда дочь Ирины находится с Брэдли, ей нравится компания Вито. Они проводят весь день вместе, а также вечера. Ей нравится общаться с ним"

При этом журналисты обратились к Ирине и Вито с просьбой прокомментировать природу их отношений. Однако пара отказалась давать какие-либо комментарии. Что очень в духе Ирины. Ведь даже об отношениях с Купером Ирина призналась весьм необычно. Она долгое время не комментировала явный роман с актером. А в декабре 2016 года модель, будучи беременной, вышла на подиум в рамках модного дефиле Victoria's Secret. Так Ирина подтвердила свой роман с Брэдли.