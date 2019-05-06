Два ангела: Алессандра Амбросио умилила экзотическим фото с дочкой

Алессандра Амбросио относится к числу знаменитостей, которые виртуозно успевают все: строить карьеру, собственный бизнес и при этом уделять время семье и личной жизни. А еще – показывать это все на своей странице в Instagram. Недавно она порадовала поклонников серией фото с пляжа с возлюбленным, дочкой и котом. И сегодня вновь не удержалась, чтобы не показать свою мини-копию – 10-летнюю дочь Аню Луизу.

На фото Алессандра и девочка предстали как всегда в пляжных расслабленных образах. На супермодели надет темный кроп-топ, множество украшений, волосы собраны в высокий пучок и перевязаны платком. Аня Луиза – в белой футболке, кольцах-серьгах и с распущенными волосами. Но главная "деталь" образа обеих красоток весьма экзотическая: хамелеоны, которые сидят у них на головах. Подписано фото коротко и ясно: с помощью символов ящериц.

Алессандра Амбросио с дочкой и необычными "друзьями" (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Такое игривое настроение с удовольствием поддержали фолловеры бывшего "ангела" Victoria’s Secret. Буквально за пару часов они засыпали страницу многочисленными лайками и комментариями:

"Какие красивые",

"Какой невероятно милый дуэт",

"Что за красивая девочка!",

"Твоя дочь невероятная",

"Вы обе такие красотки",

"Моя королева",

"Семейное настроение",

"Ах, это хамелеоны?"

К слову, в сториз знаменитой модели в этот раз попал и сын Ноа, которому на днях исполняется семь лет. Алессандра катается с ним на роликах по побережью, а позже вместе с другими детьми и сестрой они веселятся на пикнике.

Алессандра Амбросио на семейном празднике (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Также не забывает Амбросио и о своем бизнесе – девушка регулярно показывает множество образов, составленных с помощью вещей ее бренда GAL Floripa. Нужно отметить, что главный посыл всех купальников, созданных Алессандрой: минимум ткани и максимум сексуальности. Они явно созданы, чтобы демонстрировать женское тело во всей красе.

Так, на одном из последних постов она показала крошечное бикини бледно-розового цвета, украшенное ракушками. Сверху она накинула легкую рубашку с принтом. Еще один солнечный жизнерадостный кадр – с котом – явно был бы не таким красочным, если бы не красный купальник Алессандры и белая блуза с сексуальным полупрозрачным узором, оголяющим спину. Не удивительно, что бренд, созданный всего несколько месяцев назад, уже имеет успех. Какая девушка не хотела бы выглядеть так же сногсшибательно?

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, ранее Алессандра Амбросио растрогала фото с 10-летней дочкой. Тогда поклонники супермодели отметили, что они с дочкой, словно сестры.

А до этого ранее Амбросио показала редкие кадры с бойфрендом. Тогда пара позировала без детей. В очень уютной атмосфере.