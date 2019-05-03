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Словно сестры: Алессандра Амбросио растрогала фото с 10-летней дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.05.2019 - 20:32
Словно сестры: Алессандра Амбросио растрогала фото с 10-летней дочкой
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель и дизайнер поделилась семейным снимком

Алессандра Амбросио давно приучила своих подписчиков в Instagram к откровенным снимкам в купальниках. Она буквально каждый день показывает все новые пляжные образы, состоящие в основном из вещей ее бренда GAL Floripa. Но в последнее время на странице 38-летней красавицы все чаще появляются теплые семейные кадры. Так, недавно она трогательно поздравила с днем рождения своего любимого – Николо Одди, опубликовав множество совместных снимков. А несколько часов назад поделилась фото с дочерью – 10-летней Аней Луизой, которая, к слову, очень похожа на звездную маму.

Красочное фото сделано на пляже: Алессандра и девочка отправились рано утром на прогулку, взяв с собой и домашнего любимца – кота. Не менее красочно, чем калифорнийская природа, выглядят и девушки: загорелые, в красочных нарядах, они словно сошли с рекламного постера об идеальном отдыхе. На Алессандре надет ярко-синий свитер в разноцветную полоску. А на Ане – светло-серый, также с полосами на рукавах, и широкие пестрые брюки. "Возвращение на пляж", – написала Амбросио коротко, отметив и страничку дочери.

Алессандра Амбросио с дочкой Аней Луизой

Алессандра Амбросио с дочкой Аней Луизой (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, фанатам звезды не пришлось долго думать, кто делал фото. В сториз модель показала еще несколько кадров с этой же прогулки. На одном из них она они нежно целуются со своим возлюбленным Николо. На других – позируют втроем и с котом, обнимаются и просто наслаждаются прогулкой.

Алессандра Амбросио

Словно сестры: Алессандра Амбросио растрогала фото с 10-летней дочкой

Алессандра Амбросио с дочкой и возлюбленным Николо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Поклонники супермодели поспешили оставить десятки отзывов:

  • "Какие хорошенькие",
  • "Твоя маленькая копия и восхитительный кот",
  • "Просто невероятны", 
  • На этом фото прекрасно все",
  • "Какая невероятная природа",
  • "Прекрасны, как мама, так и дочь",
  • "Вы просто восхитительны",
  • "Вы же одинаковые",
  • "Близнецы",
  • "Какое милое фото",
  • "Какая же теплая троица… Спасибо за такой снимок",
  • "Вы словно сестры, не могу поверить",
  • "Этой девочке обязательно нужно идти в модели",
  • "Очаровательная семья", – не смогли сдержать своих восторгов поклонники Алессандры.            

К слову, на днях Алессандра наверняка порадует нас новыми семейными снимками – 7 мая ее сыну Ноа исполнится 7 лет.

Напомним, ранее Алессандра Амбросио показала редкие кадры с бойфрендом. Тогда пара позировала без детей. В очень уютной атмосфере. 

Также смотрите: Будет жарко: 10 шагов к идеальному пляжному образу от супермодели Алессандры Амбросио (видео).

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