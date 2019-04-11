Будет жарко: 10 шагов к идеальному пляжному образу от супермодели Алессандры Амбросио (видео)

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Учимся созданию трендового пляжного образа

Супермодель с более чем 20-летним опытом работы и бывший ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросио признается, что практически живет на пляже. Но это не значит, что ей не нужен макияж. Она в совершенстве владеет созданием трендового пляжного лука, все подробности которого с удовольствием рассказала американскому Vogue. Придется потрудиться, но результат того стоит! Итак, убираем волосы в высокий пучок и приступаем.

1. Первым делом модель наносит на кожу увлажняющую тканевую маску на 20–30 минут. Сверху с помощью охлажденного массажного роллера она плавными движениями проходится по всему лицу. Таким образом, помогая восстановить в коже кровообращение, разбудить и "взбодрить" ее. После такой процедуры лицо становится свежим и сияющим.

2. Второй шаг – увлажняющий спрей. Кстати, его Алессандра также всегда берет на борт при перелетах.

"Я обожаю солнце и буквально живу в бикини", – признается 37-летняя красотка, для которой пляж – родной дом. Она родом из Бразилии, а теперь обосновалась в солнечной Калифорнии. Поэтому следующий обязательный пункт – санблок-флюид, который защитит кожу от вредного действия ультрафиолета.

3. Куда же без модного мерцающего эффекта? Даже на пляж Алессандра рекомендует нанести несколько капель жидкого хайлайтера, а затем – легкую тональную базу и основу, немного темнее естественного тона. К слову, девушка призналась, что любит демонстрировать здоровую ухоженную кожу, поэтому все должно быть максимально натурально. Средство на лицо она наносит бьюти-блендером, а для шеи использует кисть. Еще она призналась, что за долгие годы работы в модной индустрии подсмотрела у визажистов множество секретов. И один из них – наносить базу пальцами, легкими похлопывающими движениями, слегка разогревая ее.

4. Следующий шаг – консилер. "Я чувствую себя очень молодой. Но знаете, я не сильно молодая", – шутит модель. И советует наносить средство не только под глаза, но и на всю T-зону.

5. Для бровей она использует фиксирующий гель. Кстати, Алессандра довольна, что ее брови "все еще на месте", несмотря на все эксперименты с ними в начале карьеры, когда в моде были "ниточки".

Шикарная Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

6. Теперь – немного бальзама для губ. И приступаем к глазам! Модель подводит их кайалом по слизистой нижнего и верхнего века. "Я люблю "кошачью" форму глаз и обожаю экспериментировать с карандашами", – признается Алессандра и тут же хвастается целой коллекцией. Теперь рисуем линию по верхнему веку лайнером, "вытягивая" уголки. Затем в ход идет керлер для ресниц и тушь. Заметьте, для верхнего и нижнего ряда она использует разные туши – с большей и меньшей кисточкой. Немного бронзовых теней на веки – только чтобы глазам придать мерцающие блики, и идем дальше.

7. Модель берет бронзер в тон загару и использует его для легкого скульптурирования лица. На "яблочки" щек она наносит розовые румяна. Если еще остались какие-либо недостатки, маскирует их с помощью консилера.

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

8. Губы Алессандра сначала обводит по контуру карандашом нейтрального оттенка, а затем прокрашивает матовой помадой. Если вы хотите игривого сияния, советует модель, сверху нанесите немного блеска. Можно просто пальцем! Теперь немного мелкого шиммера на веки, хайлайтера на выступающие зоны. Затем – легкая дымка закрепляющего спрея на все лицо. Мейк-ап готов!

9. И последний шаг – увлажняющее средство на все тело с легким эффектом бронзата, пудра на плечи и ключицы для мерцания.

10. Для идеального пляжного образа не хватает только укладки: модель распускает волосы и придаем им объем и текстуру с помощью пары легких средств. А также маникюра – на кутикулы она наносит немного масла. И капли любимого парфюма!

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