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"Дурачок прилетит скоро": Леся Никитюк показала, как прихорошилась для Джареда Лето

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2020 - 09:32
"Дурачок прилетит скоро": Леся Никитюк показала, как прихорошилась для Джареда Лето
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Когда известный актер неожиданно позвонил Лесе по видеосвязи, она была в не очень презентабельном виде

На днях неожиданно сбылась мечта украинской телеведущей Леси Никитюк - сидя дома на карантине, ей неожиданно удалось пообщаться со своим кумиром, американским актером и певцом Джаредом Лето. Лидер группы Thirty Seconds to Mars сам позвонил ей во время онлайн-трансляции со своими подписчиками в Instagram. Бедную Лесю это застало врасплох и она на эмоциях назвала звезду "дурачком", а позже порадовалась, что тот не понимает украинского. В целом же разговор вышел очень милым и ведущая потом даже расплакалась от счастья.

Однако она немного переживала, что звонок Джареда застал ее в не очень презентабельном виде - Леди Ле только что закончила тренировку и зашла в ванную, так что она была без макияжа и немного растрепанная. Поэтому к следующему звонку любимого артиста она решила подойти во всеоружии - ну а вдруг еще позвонит!

Никитюк показала, в каком виде она будет встречать Лето в следующий раз - ведущая знатно прихорошилась! На новом снимке, опубликованном в Instagram, Леся запечатлена в эффектном наряде светло-бежевого цвета, состоящем из короткого топа и юбки с пикантным разрезом на бедре.

Теледива приняла соблазнительную позу в проеме двери, пронзительно глядя на камеру и выставляя напоказ упругий животик и стройную ножку. Также она нанесла яркий макияж и красиво уложила волосы назад.

&quot;Дурачок прилетит скоро&quot;: Леся Никитюк показала, как прихорошилась для Джареда Лето

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Оделась накрасилась.. пока не звонил", - подписала фото Никитюк, сопроводив пост хештегами #джаред и #дурачоктименіподзвонив.

Подписчики оценили эффектный образ Леси и заверили, что ради такого Джаред даже прилетит, хотя некоторые отметили, что она прекрасно выглядит и в "натуральном" виде.

  • Овва, він не тільки подзвонить, він прилетить)!
  • Вауууу
  • Леся, сегодня опять звонок Джареда ждёте. А вдруг
  • Что это за красотка
  • Подзвоніть самі. Може теж скаже "о Боже мой"))))))
  • Тот случай когда старалась, а у него закончились мегабайты и он не увидел
  • жди малая всё впереди! Мы за тебя, обязательно позвонит))
  • От так завжди! Коли чекаєш,накрашена і прибрана,не подзвонить
  • Я одна орала тільки з цих слів ? Но це ж любя ти його
  • Ух, мадам-фаталь!
  • Подзвоне! Неодмінно!
  • Уффф ,Іванівна виглядаєш бомбезно ,БАГІНЯ
  • Ой не могу. После вчерашнего Леся Ивановна уже подготовлена
  • Ты без макияжа и в домашнем намного красивее и милее, ты его видела, он особо не марафетился когда звонил
  • Дурачок прилетит скоро

&quot;Дурачок прилетит скоро&quot;: Леся Никитюк показала, как прихорошилась для Джареда Лето

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк эмоционально рассказала о деталях прямого эфира с Джаредом Лето. "Такой всплеск эмоций, будто в машину, которая долго стояла без бензина, залили литров 200. Точно так же и во мне появилась такая энергия, такой адреналин. Со мной подобное бывало только во время важных кастингов, которые меняли мою жизнь, - призналась ведущая.

Плевать на внешний вид: Леся Никитюк о деталях прямого эфира с Джаредом Лето Я ревела: Леся Никитюк похвасталась внезапной "встречей" с Джаредом Лето
Новости Украины актерЛеся Никитюк
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