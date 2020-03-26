"Дурник прилетить скоро": Леся Нікітюк показала, як причепуритися для Джареда Лето

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Коли відомий актор несподівано подзвонив Лесі по відеозв'язку, вона була в не дуже презентабельному вигляді

Днями несподівано збулася мрія української телеведучої Лесі Нікітюк - сидячи вдома на карантині, їй несподівано вдалося поспілкуватися зі своїм кумиром, американським актором і співаком Джаредом Лето. Лідер групи Thirty Seconds to Mars сам подзвонив їй під час онлайн-трансляції зі своїми підписниками в Instagram. Бідну Лесю це застало зненацька і вона на емоціях назвала зірку "дурником", а пізніше пораділа, що той не розуміє української. В цілому ж розмова вийшла дуже милою і ведуча потім навіть розплакалася від щастя.

Проте вона трохи переживала, що дзвінок Джареда застав її в не дуже презентабельному вигляді - Леді Ле тільки що закінчила тренування і зайшла у ванну, так що вона була без макіяжу і трохи розпатлана. Тому до наступного дзвінка улюбленого артиста вона вирішила підійти у всеозброєнні - ну а раптом ще подзвонить!

Нікітюк показала, в якому вигляді вона буде зустрічати Літо наступного разу - ведуча знатно причепуритися! На новому знімку, опублікованому в Instagram, Леся зображена в чудовому вбранні світло-бежевого кольору, що складається з короткого топа і спідниці з пікантним розрізом на стегні

Теледіва прийняла звабливу позу в отворі дверей, пронизливо дивлячись на камеру і виставляючи напоказ пружний животик і струнку ніжку. Також вона зробила яскравий макіяж і красиво уклала волосся назад.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Одяглася нафарбувалася.. поки не дзвонив", - підписала фото Нікітюк, супроводивши пост хештегом #джаред і #дурачоктименіподзвонив.



Підписники оцінили ефектний образ Лесі і запевнили, що заради такого Джаред навіть прилетить, хоча деякі зазначили, що вона чудово виглядає і в "натуральному" вигляді.

Овва, він не тільки подзвонить, він прилетить)!

Вауууу

Леся, сьогодні знову дзвінок Джареда чекаєте. А раптом

Що це за красуня

Подзвоніть самі. Може теж скаже "о Боже мій"))))))

Той випадок коли намагалася, а у нього закінчилися мегабайти і він не побачив

чекай мала все попереду! Ми за тебе, обов'язково подзвонить))

Від так завжди! Коли чекаєш,нафарбована і прибрана,не подзвонить

Я одна орала тільки з цих слів ? Але це ж люблячи ти його

Ух, мадам-фаталь!

Подзвоне! Неодмінно!

Уффф ,Іванівна виглядаєш бомбезно ,БАГІНЯ

Ой не можу Після вчорашнього Леся Іванівна вже підготовлена

Ти без макіяжу і в домашньому набагато красивіше і миліше, ти його бачила, він особливо не марафетился коли дзвонив

Дурник скоро прилетить

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк емоційно розповіла про деталі прямого ефіру з Джаредом Лето. "Такий сплеск емоцій, ніби в машину, яка довго стояла без бензину, залили 200 літрів. Точно так само і в мене з'явилася така енергія, такий адреналін. Зі мною таке бувало тільки під час важливих кастингів, які змінювали моє життя, - зізналася ведуча.