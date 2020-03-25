Я ревела: Леся Никитюк похвасталась внезапной "встречей" с Джаредом Лето

Звезда была вне себя от счастья после разговора с кумиром
Леся Никитюк осознанно и со всей серьезностью относится к карантину – ведущая находится в родном Хмельницком и проводит время дома в компании родных. Леди Ле не дает скучать подписчикам, да и сама находит, чем занятся в течение дня. Так, Леся даже представила программу "Карантинных вечеров", которая позабавила ее поклонников. Но один вечер звезда запомнит надолго, ведь ей внезапно позвонил ее кумир – музыкант, актер и лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето! Леся поделилась видеозаписью своего разговора с всемирно известным артистом.
Леди Ле сделала немало комплиментов звезде мирового масштаба и делилась с ним искренними эмоциями, не скрывая волнения.
"Мрії збуваються. Джаред Лето мені подзвонив", - подписала "исторический" ролик Леди Ле.
"Девочки, это был волшебный вечер! Мы никогда не знаем, что нас ждет", - не смогла совладать с эмоциями ведущая.
"Я правда ревіла як дурепа… Я після тренування сіла на підлогу у ванній… Мені написав Евген Таллер, щоб я зайшла в ефір до Джареда.. І я зайшла", - поделилась предисторией Леся.
Скриншот комментариев
Подписчики теледивы искренне порадовались за нее и разделили искренние эмоции ведущей, а также уточнили, что солист Thirty Seconds to Mars воплотил мечту теледивы в жизнь. Даже звездные друзья ведущей не смогли оставаться в стороне. "Класс!" - написала Джамала под видео.
Скриншот комментариев
Ранее Леся Никитюк свела с ума фото в элегантной шляпе и соблазнила роскошным декольте на чувственном и эстетичном портретном снимке.