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Леся Никитюк неожиданно занялась акробатикой для открытия всех чакр

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2020 - 12:49
Леся Никитюк неожиданно занялась акробатикой для открытия всех чакр
Фото: Новый канал

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» похвасталась акробатическими умениями сверху на звездном участнике

Оказаться под потолком в шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале – трюк не из простых. Только представьте, блондо-бомба и йог Александра поднялась на высоту пять метров над игровой площадкой. Девушка залезла под потолок по полотнам, а затем продемонстрировала различные трюки из акройоги. «Златовласка» висела вниз головой, садилась на шпагат в воздухе... В общем, показала свою гибкость, силу и выносливость.

– Акройога прекрасно гармонизирует отношения в паре, – говорит Александра. – Помогает мужу и жене найти баланс, а еще открывает все чакры.

Леся Никитюк неожиданно занялась акробатикой для открытия всех чакр

Леся Никитюк неожиданно занялась акробатикой для открытия всех чакр

Чтобы во время игры между ведущей Лесей Никитюк и звездным участником – певцом, участником группы «АГОНЬ» Антоном Савлеповым были взаимопонимание и гармония, блондо-бомба попросила их исполнить трюк вместе. Выглядел он так: певец сел на полотна, как на качели, а Леся ступнями встала ему на колени. Затем они одновременно выгнули свои тела в разные стороны.

– Леся сверху, – радостно крикнула ведущая. – Можно я в воздухе буду вести всю программу? А еще хочу сесть Антону на шею, чтобы мы гармонизировались с ним на 100% (улыбается)! О, смотрите, я даже оставила свои отпечатки ног на нем. Теперь у этого мужчина будет хоть что-то на память о нашем шоу.

Шутки шутками, а от Лесиних экспериментов певцу стало страшновато. Чем закончилось воздушное зрелище от ведущей, смотрите сегодня на Новом.

Леся Никитюк неожиданно занялась акробатикой для открытия всех чакр

Включайте в 19:00 шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале, чтобы собственными глазами увидеть акробатические умения Леси Никитюк и Антона Савлепова

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