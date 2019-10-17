"Друг за друга горой": Лобода растрогала редким фото родителей в честь годовщины

Светлана Лобода старается не слишком распространятся о личной жизни. Поклонникам лишь остается догадываться о том, кто же отец ее младшей дочери Тильды, а также судачить о романе певицы с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Впрочем, сама артистка также подливает масла в огонь недвусмысленными высказываниями на этот счет. Лицо девочки она до сих пор прячет от поклонников, а вот старшую, Еву, показывает с удовольствием - фаны даже успели отметить разительное сходство звездной мамы и дочки. Своих родителей Светлана практически никогда не показывает, но в честь знаковой даты, годовщины их свадьбы, решила сделать исключение.

Певица опубликовала на Instagram –страничке раритетное цветное фото из семейного архива со свадьбы Натальи Васильевны и Сергея Васильевича (папы и мамы звезды). Она сообщила, что 17 октября ее родители празднуют 38-ю годовщину совместной жизни.

"38 лет назад мои родители стали мужем и женой. И сегодня они по-прежнему друг за друга горой", - с гордостью завила артистка.

Родители Лободы (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники звезды принялись наперебой поздравлять ее с семейным праздником. Они отметили сходство Светланы с мамой.

Мама красивая

Какая милая пара

Молодцы

Светлана Сергеевна, вы с мамой одно лицо

На маму похожа

Похожи

Красивая пара и дочь красавица, поздравляю!

Ваша дочка копия бабушки

Это достойный пример

Так на маму похожа

Какая чудесная пара, браво молодцы, что сохранили друг друга и идут по жизни вместе

Скриншот комментариев

Кстати, Светлана Лобода растрогала сеть душевным фото с малышом.