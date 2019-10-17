"Друг за друга горой": Лобода растрогала редким фото родителей в честь годовщины

Певица трепетно высказалась о самых близких людях
Светлана Лобода старается не слишком распространятся о личной жизни. Поклонникам лишь остается догадываться о том, кто же отец ее младшей дочери Тильды, а также судачить о романе певицы с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Впрочем, сама артистка также подливает масла в огонь недвусмысленными высказываниями на этот счет. Лицо девочки она до сих пор прячет от поклонников, а вот старшую, Еву, показывает с удовольствием - фаны даже успели отметить разительное сходство звездной мамы и дочки. Своих родителей Светлана практически никогда не показывает, но в честь знаковой даты, годовщины их свадьбы, решила сделать исключение.
Певица опубликовала на Instagram –страничке раритетное цветное фото из семейного архива со свадьбы Натальи Васильевны и Сергея Васильевича (папы и мамы звезды). Она сообщила, что 17 октября ее родители празднуют 38-ю годовщину совместной жизни.
"38 лет назад мои родители стали мужем и женой. И сегодня они по-прежнему друг за друга горой", - с гордостью завила артистка.
Родители Лободы (instagram.com/lobodaofficial)
Поклонники звезды принялись наперебой поздравлять ее с семейным праздником. Они отметили сходство Светланы с мамой.
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Кстати, Светлана Лобода растрогала сеть душевным фото с малышом.