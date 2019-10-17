"Один за одного горою": Лобода зворушила рідкісним фото батьків на честь річниці

Світлана Лобода намагається не надто поширюватися про особисте життя. Шанувальникам залишається лише здогадуватися про те, хто ж батько її молодшої дочки Тільди, а також пліткувати про роман співачки з лідером ггурту Rammstein Тыллем Лындеманном. Втім, сама артистка також підливає масла у вогонь недвозначними висловлюваннями на цей рахунок. Обличчя дівчинки вона досі ховає від шанувальників, а ось старшу, Єву, показує з задоволенням - фани навіть встигли зазначити разючу подібність зіркової мами і доньки. Своїх батьків Світлана практично ніколи не показує, але в честь знакової дати, річниці весілля, вирішила зробити виключення.

Співачка опублікувала на Instagram –сторінці раритетне кольорове фото з сімейного архіву з весілля Наталії Василівни та Сергія Васильовича (батька і мами зірки). Вона повідомила, що 17 жовтня її батьки святкують 38-у річницю спільного життя.

"38 років тому мої батьки стали чоловіком і дружиною. І сьогодні вони як і раніше один за одного горою", - з гордістю заявила артистка.

Батьки Лободи (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники зірки почали навперебій вітати її з сімейним святом. Вони зазначили схожість Світлани з мамою.

Мама красива

Яка мила пара

Молодці

Світлана Сергіївна, ви з мамою одна особа

На маму схожа

Схожі

Гарна пара і дочка красуня, вітаю!

Ваша донька копія бабусі

Це гідний приклад

Так на маму схожа

Яка чудова пара, браво молодці, що зберегли один одного і йдуть по життю разом

Скріншот коментарів

До речі, Світлана Лобода зворушила мережу душевним фото з малюком.