"Один за одного горою": Лобода зворушила рідкісним фото батьків на честь річниці

Співачка трепетно висловилася про найближчих людей
Світлана Лобода намагається не надто поширюватися про особисте життя. Шанувальникам залишається лише здогадуватися про те, хто ж батько її молодшої дочки Тільди, а також пліткувати про роман співачки з лідером ггурту Rammstein Тыллем Лындеманном. Втім, сама артистка також підливає масла у вогонь недвозначними висловлюваннями на цей рахунок. Обличчя дівчинки вона досі ховає від шанувальників, а ось старшу, Єву, показує з задоволенням - фани навіть встигли зазначити разючу подібність зіркової мами і доньки. Своїх батьків Світлана практично ніколи не показує, але в честь знакової дати, річниці весілля, вирішила зробити виключення.
Співачка опублікувала на Instagram –сторінці раритетне кольорове фото з сімейного архіву з весілля Наталії Василівни та Сергія Васильовича (батька і мами зірки). Вона повідомила, що 17 жовтня її батьки святкують 38-у річницю спільного життя.
"38 років тому мої батьки стали чоловіком і дружиною. І сьогодні вони як і раніше один за одного горою", - з гордістю заявила артистка.
Батьки Лободи (instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники зірки почали навперебій вітати її з сімейним святом. Вони зазначили схожість Світлани з мамою.
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До речі, Світлана Лобода зворушила мережу душевним фото з малюком.