Долгожданный дуэт? MONATIK заинтриговал фото с популярной певицей

Украинский артист MONATIK (настоящее имя Дмитрий Монатик), который третий раз подряд забрал награду в номинации "Певец года" на M1 Music Awards 2019, имеет многомиллионную армию поклонников, которые всегда с нетерпением ждут от него музыкальных новинок и интересных экспериментов. Что ж, новыми фото на своей страничке в Instagram музыкант не на шутку взволновал и заинтриговал фанатов!

Монатик поделился ярким кадром, на котором запечатлен вместе с популярной украинской певицей, солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. Артистка положила голову на плечо Дмитрия и забавно высунула язык, а тот обнимает ее за шею.

"Долгожданный дуэт...? #Опасность", - загадочно подписал фото исполнитель.

Фото: Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева (instagram.com/monatik_official)

Отметим, что они с Дорофеевой уже выпускали совместный клип на дуэтную песню "Глубоко", которая была высоко оценена поклонниками.

На этом Монатик не стал останавливаться и продолжил интриговать фанов. Он выложил еще один снимок, на котором он позирует сидя на корточках в компании все той же Дорофеевой, а также известной рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Все трое весело смеются.

"Долгожданное трио...?" - подлил масла в огонь артист.

Фото: Дмитрий Монатик, Alyona Alyona и Надя Дорофеева (instagram.com/monatik_official)

Поклонники музыканта тут же принялись делиться своими эмоциями в комментариях.

Классные

Ой как бы было классно

Очень красивые

Вы так прекрасны

О,дааааа!!!Вы оба очень крутые ,а вместе просто бомбаааа!!!

Конечно долгожданный

Нарешті

Пока Дантес на дуели Монатик время не теряет))

Ждём дуэт с Тиной

С нетерпением жду что-то новенькое

Будет новая песня?)))

Неужели это будет ещё один совместный хит

Это просто кайф, уже в ожидании хита

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Напомним, MONATIK поделился душевной семейной традицией в канун новогодних праздников.