Долгожданный дуэт? MONATIK заинтриговал фото с популярной певицей

Артист позировал в обнимку с Надей Дорофеевой
Украинский артист MONATIK (настоящее имя Дмитрий Монатик), который третий раз подряд забрал награду в номинации "Певец года" на M1 Music Awards 2019, имеет многомиллионную армию поклонников, которые всегда с нетерпением ждут от него музыкальных новинок и интересных экспериментов. Что ж, новыми фото на своей страничке в Instagram музыкант не на шутку взволновал и заинтриговал фанатов!
Монатик поделился ярким кадром, на котором запечатлен вместе с популярной украинской певицей, солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. Артистка положила голову на плечо Дмитрия и забавно высунула язык, а тот обнимает ее за шею.
"Долгожданный дуэт...? #Опасность", - загадочно подписал фото исполнитель.
Фото: Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева (instagram.com/monatik_official)
Отметим, что они с Дорофеевой уже выпускали совместный клип на дуэтную песню "Глубоко", которая была высоко оценена поклонниками.
На этом Монатик не стал останавливаться и продолжил интриговать фанов. Он выложил еще один снимок, на котором он позирует сидя на корточках в компании все той же Дорофеевой, а также известной рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Все трое весело смеются.
"Долгожданное трио...?" - подлил масла в огонь артист.
Фото: Дмитрий Монатик, Alyona Alyona и Надя Дорофеева (instagram.com/monatik_official)
Поклонники музыканта тут же принялись делиться своими эмоциями в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)
Напомним, MONATIK поделился душевной семейной традицией в канун новогодних праздников.