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Долгожданный дуэт? MONATIK заинтриговал фото с популярной певицей

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Артист позировал в обнимку с Надей Дорофеевой

Украинский артист MONATIK (настоящее имя Дмитрий Монатик), который третий раз подряд забрал награду в номинации "Певец года" на M1 Music Awards 2019, имеет многомиллионную армию поклонников, которые всегда с нетерпением ждут от него музыкальных новинок и интересных экспериментов. Что ж, новыми фото на своей страничке в Instagram музыкант не на шутку взволновал и заинтриговал фанатов!

Монатик поделился ярким кадром, на котором запечатлен вместе с популярной украинской певицей, солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. Артистка положила голову на плечо Дмитрия и забавно высунула язык, а тот обнимает ее за шею.

"Долгожданный дуэт...? #Опасность", - загадочно подписал фото исполнитель.

Фото: Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева (instagram.com/monatik_official)

Отметим, что они с Дорофеевой уже выпускали совместный клип на дуэтную песню "Глубоко", которая была высоко оценена поклонниками.

На этом Монатик не стал останавливаться и продолжил интриговать фанов. Он выложил еще один снимок, на котором он позирует сидя на корточках в компании все той же Дорофеевой, а также известной рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Все трое весело смеются.

"Долгожданное трио...?" - подлил масла в огонь артист.

Фото: Дмитрий Монатик, Alyona Alyona и Надя Дорофеева (instagram.com/monatik_official)

Поклонники музыканта тут же принялись делиться своими эмоциями в комментариях.

  • Классные
  • Ой как бы было классно
  • Очень красивые
  • Вы так прекрасны
  • О,дааааа!!!Вы оба очень крутые ,а вместе просто бомбаааа!!!
  • Конечно долгожданный
  • Нарешті
  • Пока Дантес на дуели Монатик время не теряет))
  • Ждём дуэт с Тиной
  • С нетерпением жду что-то новенькое
  • Будет новая песня?)))
  • Неужели это будет ещё один совместный хит
  • Это просто кайф, уже в ожидании хита

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Напомним, MONATIK поделился душевной семейной традицией в канун новогодних праздников.

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