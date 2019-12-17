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Довгоочікуваний дует? MONATIK заінтригував фото з популярною співачкою

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Артист позував в обнімку з Надею Дорофєєвою

Український артист MONATIK (справжнє ім'я Дмитро Монатік), який втретє поспіль забрав нагороду в номінації "Співак року" на M1 Music Awards 2019, має багатомільйонну армію шанувальників, які з нетерпінням чекають від нього музичних новинок і цікавих експериментів. Що ж, новими фото на своїй сторінці в Instagram музикант не на жарт схвилював і заінтригував фанатів!

Монатік поділився яскравим кадром, на якому зображений разом з популярною українською співачкою, солісткою групи "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою. Артистка поклала голову на плече Дмитра і забавно висунула язик, а той обіймає її за шию.

"Довгоочікуваний дует...? #Небезпека", - загадково підписав фото виконавець.

Фото: Дмитро Монатік і Надя Дорофєєва (instagram.com/monatik_official)

Зазначимо, що вони з Дорофєєвою вже випускали спільний кліп на дуетну пісню "Глибоко", яка була високо оцінена шанувальниками.

На цьому Монатік не став зупинятися і продовжив інтригувати фанів. Він виклав ще один знімок, на якому вона позує сидячи навпочіпки в компанії все тієї ж Дорофєєвої, а також відомої реп-виконавиці Alyona Alyona. Всі троє весело сміються.

"Довгоочікуване тріо...?" - підлив масла у вогонь артист.

Фото: Дмитро Монатік, Alyona Alyona і Надя Дорофєєва (instagram.com/monatik_official)

Шанувальники музиканта тут же почали ділитися своїми емоціями в коментарях.

  • Класні
  • Ой як би було класно
  • Дуже красиві
  • Ви так прекрасні
  • Про,дааааа!!!Ви обидва дуже круті ,а разом просто бомбаааа!!!
  • Звичайно довгоочікуваний
  • Нарешті
  • Поки Дантес на дуели Монатік час не втрачає))
  • Чекаємо дует з Тіною
  • З нетерпінням чекаю щось новеньке
  • Буде нова пісня?)))
  • Невже це буде ще один спільний хіт
  • Це просто кайф, вже в очікуванні хіта

Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, MONATIK поділився душевною сімейною традицією напередодні новорічних свят.

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