MONATIK поделился душевной семейной традицией в канун новогодних праздников

MONATIK (фото: 1+1)

В "арсенале" MONATIKа появились уникальные новогодние игрушки

Во время концерта "Ніч суперхітів", который канал "1+1" покажет в новогодние праздники, на одной сцене собрались 26 самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса, чтобы исполнить свои самые яркие хиты 2019 года. Мультиартист MONATIK на концерте превратил сцену Дворца "Украина" на остров свободы - Кубу и подарил зрителям их любимый трек - "Каждый раз".

Зрители встречали артиста бурными аплодисментами и не могли удержаться от танцев под зажигательные ритмы. В основе необычной постановки был заложен номер с масштабного шоу мультиартиста на НСК "Олимпийский" с авторской хореографией постоянного режиссера-постановщика MONATIK - Дениса Стульников. В номере было задействовано 10 танцоров, а сама постановка готовилась практически месяц. Невзирая на те, что Дима был в американской части мирового тура, репетиции были каждый день по онлайн-связи с Денисом. В номере удачно соединились кубинские и испанские мотивы. Постановка была продумана до мельчайших деталей: от макияжа, который дополнял акценты взгляда горячих движений танцовщиц до сложных танцевальных образов- "шляп-медуз", которые стали фирменным стилем ритма сингла "Каждый раз". "Шляпы-медузы" разрабатывались эксклюзивно, а костюмы для артистов балета расшивались вручную.

А накануне новогодних праздников артист рассказал, о семейных традициях в этот период:

"Ритуал украшать елку - новогодняя традиция нашей семьи из года в год. Мы собираемся все вместе и вешаем на нее знаковые игрушки. В этом году в рамках мирового тура мне удалось посетить Universal Studio в Лос-Анджелесе, Disneyland в Орландо и купить елочные игрушки с любимыми персонажами и героями из фильмов. Они так же займут свое место на нашей семейной елке".

Увидеть новогодний концерт можно будет на телеканале "1+1" в новогодние праздники. Также зрителей ждут динамичные ритмы от MONATIK, группы "Время и Стекло", яркий хит от THE HARDKISS, группа DZIDZIO принесет много смеха и юмора, Джамала поразит лирической композицией, эпатажное выступление от MARUV, хит "До мами" от TAYANNA, латиноамериканские мотивы от MICHELLE ANDRADE и многие другие известные хиты.

Напомним, ранее MONATIK умилил сеть фото с сыновьями.