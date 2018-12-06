Самые яркие выходы на подиум дочери Синди Кроуфорд

Фото: instagram.com/kaiagerber

Кайя Гербер уверенно идет по стопам матери, за последние семь дней она участвовала в трех самых громких показах

Дочка известной модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в последнее время много трудится. Создается ощущение, что девушка решила охватить все возможные показы и шоу модных кутьюрье.

Карьера Кайи уверенно продолжает набирать обороты, за прошедшую неделю она трижды участвовала в показах самых именитых дизайнеров мира. LITE предлагает оценить образы, в которых девушка блистала на подиуме.

Совсем недавно 17-летняя Кайя Гербер стала главной звездой грандиозного показа пре-коллекции Valentino, продемонстрировав невероятное платье-пион. Она закрывала показ, а это значит, что к юной модели относятся по-особенному, у нее явно привилегированное положение в модельной индустрии.

Фото: Кайя Гербер в алом платье-цветке на показе Valentino (insagram.com/kaiagerber)

Спустя пару дней она уже открывала показ Versace. "Opening @versace last night" – написала модель в своем инста-блоге. Девушка прошлась по подиуму в тотал-луке песочного оттенка. Этот цвет станет фаворитом в следующем году, как и другие "оттенки пустыни". В дополнение к образу дизайнеры предложили куртку из лаковой кожи более глубокого оттенка с красным подтоном.

Фото: Кайя продемонстрировала тотал-лук в "тонах пустыни" на показе Versace (insagram.com/kaiagerber)

Скриншот поста: Кайя собщила, что именно она открывала модный показ (insagram.com/kaiagerber)

Еще одно появление на подиуме Кайи, которое не осталось незамеченным у таблоидов, стал показ последней коллекции Chanel, посвященный Древнему Египту. В этот раз на девушке был тотал-деним, довольно объемная куртка с меховым белым воротником и свободные джинсы, украшенные нашивками из такого же цвета джинсовой ткани. И, поскольку, вся коллекция была посвящена роскоши и золоту — эта тенденция отразилась и в костюме топ-модели, золотые пуговицы, пряжка ремня и блестящие ботинки дополнили образ.

Фото: Деним и золото - роскошный показ Chanel (insagram.com/kaiagerber)

На днях прошел показ модного дома Chanel в Нью-Йорке, который был посвящен исторической тематике.

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Видео: РБК-Украина