Дочь Поляковой честно ответила на провокационные вопросы про маму

Маша Полякова, которая летние каникулы посвятила учебе и сейчас на побережье Греции грызет гранит модельной науки в лагере для манекенцищ под покровительством Аллы Костромичевой, решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос. Оказалось, что вопросов у фанатов "звездной" девочки накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни. В итоге получилось полноценное интервью с откровенными ответами Маши, которое она сопроводила профессиональными кадрами с фотосессии в Греции.

Фото: Чувственные снимки Маши Поляковой (instagram.com/mashapolyakova)

Основной интерес представляли взаимоотношения Маши с ее мамой, певицей Олей Поляковой. Ответы юной модели доказали, что в семье у нее гармония, а с мамой она легко находит общий язык.

- Хватает тебе общения с мамой ? - да.

- Мама за плохие оценки сильно ругается? - вообще не ругается.

- Хотела бы такой цвет волос как у мамы, чтобы так как две сестрички близняшки? - нет.

- Сложно ли быть дочкой очень популярных родителей (мамы)? - нет.

Фото: Нежная Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Кроме того Маша рассказала о своих увлечениях, которых у нее оказалось множество, а также о том, какую профессию она хочет выбрать в будущем.

- На какой кружок ходишь? - фигурное катание, верховая езда, сольфеджио, муз лит, танцы, плаванье, доп английский и доп матем, гитара, фортепиано.

- На кого хочешь ити учиться? - точно не знаю, но что-то связочное с шоубизом.

Не обошлось и без хейтеров, которые стали задавать провокационные вопросы, но и тут девушка нашла что ответить.

- Серьозный вопрос почему ты из себя строишь очень гордую девчонку, пытаешься везде быть похожой на маму. Ты не думала, что тебе нужно быть немного попроще - я не строю из себя гордую, и по чему ты это говоришь, если ты меня лично не знаешь?

Еще одна категория вопросов касалась публичности. Полякова рассказала о планах на участие в шоу, своих заработках и честно ответила, пользовалась ли своим особым положением "звездной дочки".

- Пойдёшь на 6 сезон голоса дети ????? - нет.

- А как ты зарабатываешь в инстаграм? - продаю рекламу.

- Пользовалась положением дочки звезды?? - пару раз было , пользуюсь для того чтобы пройти за кулисы.

Напоследок Маша ответила на один из философских вопросов с детской непосредственностью, но очень мудро.

- В чем смысл жизни? - в том чтобы прожить её весело.

Скриншот: Комментарии к посту Маши Поляковой (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним,что недавно дочка Оли Поляковой Маша очаровала сеть чувственными фото с профессиональной фотосессии из модельного лагеря.

Напомним, дочь Поляковой Маша в купальнике озадачила загадочным заявлением.

Ранее дочь Оли Поляковой покорила мастерством дефиле на каблуках.