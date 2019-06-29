"Смотри, что ты потерял!" Дочь Поляковой в купальнике озадачила заявлением

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша изящно позировала на берегу моря

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, решила провести лето с толком. Девочка отправилась в Грецию, но не на отдых, а в модельный лагерь, где усиленно занимается и буквально оттачивает свою фигуру до совершенства. Она охотно делится снимками в купальнике, а также демонстрирует результаты работы над собой. Правда, свежее фото в Instagram дочки "суперблондинки" несколько озадачило сеть. Маша оставила подпись, которая натолкнула на вывод – юная красавица рассталась с парнем.

Девочка запечатлена на фоне морских пейзажей в желтом лифе от купальника. Ее длинные роскошные волосы распущены по плечам, она изящно держит руки, приняв модельную позу перед камерой.

"Смотри, что ты потерял, малыш!" - оставила она красноречивую подпись на английском, но не указала, кому адресовано послание.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Внешний вид Маши привел ее подписчиков в восторг, они решили приободрить девушку и одарить ее комплиментами.

"Очень красивая", "Как всегда, красотка, Машуня!", "Ну, Маша, ты красотка", "Очень, очень красивая!", "Ты супер, Машенька! Отличный Купальник!" - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Судя по всему, подпись к снимку Маши была адресована ее экс-бойфренду Максиму, с которым юная красавица начала встречаться во время отдыха в Египте с семьей еще в мае. Парень оказался бывшим одноклассником дочери звезды.

Фото: Маша Полякова и Максим во время оттдыха в Египте (instagram.com/mashapolyakova)

Так, примерно в тоже время, когда девочка опубликовала свое послание, на страничке Максима в Instagram появился снимок вобнимку с новой спутницей и романтичная подпись к нему: "Счастье всегда в твоих руках, но иногда ты его не замечаешь". Кстати, подписчики парня в комментариях забросали его вопросами о Маше, которые он предпочел проигнорировать.

Экс-бойфренд Маши Поляковой с новой девушкой (instagram.com/maksyk2005)

Похоже, Маша действительно остро отреагировала на изменения в личной жизни бывшего, и решила доказать ему, что он ошибся.

Ранее дочь Оли Поляковой покорила мастерством дефиле на каблуках.

Напомним, что дочь Оли Поляковой показала спортивную фигуру в Греции.