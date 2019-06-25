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Дочь Оли Поляковой похвасталась спортивной фигурой в лагере моделей в Греции (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.06.2019 - 13:56
Дочь Оли Поляковой похвасталась спортивной фигурой в лагере моделей в Греции (видео)
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша проводит очень насыщенные дни в Греции

Маша Полякова продолжает проводить более чем продуктивные будни в Греции. Отметим, что на данный момент дочка Оли Поляковой находится в греческом городе Патры. И сюда Полякова младшая прилетела не просто так – 14-летняя девушка посещает курсы лагеря моделей. К слову, организацией поездки занимается украинская модель Алла Костромичева.

На своей instagram-страничке Маша Полякова активно показывает различные моменты насыщенного отдыха. Девушки в лагере плавают, тренируются, ходят на лекции диетологов и фитнес-тренеров, общаются с моделями и т.д.

При этом Полякова младшая показала пару видео таких тренировок. И девушка с радостью похвасталась, что ее фигура уже заметно подтянулась. Соответствующие видео появились в twitter-блоге MyGlamWish.

На видео снят момент тренировки девушек, на переднем плане видим Машу. Девочки приседают, делают растяжку и т.д. При этом следует подчеркнуть, что у Поляковой младшей действительно отличная фигура. Прямое тому доказательство – еще одно видео, на котором Маша позирует перед зеркалом в закрытом красном купальнике.

Также Маша сняла короткий комментарий от фитнес-тренера, который посоветовал, что лучше есть на завтрак.

"Обязательно насыщайте ваш завтрак калориями из сложных углеводов. Поэтому лучший завтрак – это каша! Но если такой возможности нет, то хотя бы съешьте фрукты. Но уже через час вы снова проголодаетесь. Поэтому рекомендую вам все-таки есть большую порцию каши. И туда вы можете добавить и фрукты, и ягоды, и мед", - комментирует фитнес-тренер.

Напомним, ранее Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети

"Маша, если бы я слушала всех доброжелателей в жизни, я бы сидела сейчас в Виннице, и строчила комменты с закрытых акаунтов, под постами звезд и их детей, изливая на них свою серую неудавшуюся жизнь!" - начала свой комментарий Оля Полякова. 

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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