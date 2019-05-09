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Дочь Оли Поляковой в купальнике позабавила смешными фото в душе

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.05.2019 - 14:04
Дочь Оли Поляковой в купальнике позабавила смешными фото в душе
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девочка вместе со звездной мамой отдыхает в Египте

14-летняя дочка известной певицы Оли Поляковой Маша отправилась вместе с мамой на отдых в Египет. Девочка уже успела взбудоражить сеть тем, что показала своего бойфренда Максима и рассказала об их отношениях. Юной парочке пришлось на время расстаться - парень уже улетел домой, Маша же продолжает наслаждаться морем и солнцем. Так, она позабавила подписчиков своего Instagram, которых у нее уже 110 тысяч, забавными снимками.

На фото девушка в пестром купальнике запечатлена в уличном душе - при этом она счастливо смеется и игриво тянет руки к камере.

Дочь Оли Поляковой в купальнике позабавила смешными фото в душе

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Что по вашему лучше, море или горы?" - поинтересовалась Мария у фолловеров.

Дочь Оли Поляковой в купальнике позабавила смешными фото в душе

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Те принялись наперебой делиться своим мнением, а также восторгаться красотой и свежестью Поляковой-младшей. 

  • "Ты такая смешная"
  • "Самое лучшее это твоя мама без трусов"
  • "Классная фотка"
  • "И то и другое хорошо, но красивее всех ты с мамой"
  • "Принцесса"
  • "Горы на море!!!"
  • "Море и горы по своему хорошие. А ты здесь получилась классно"
  • "Не знаю почему, но на этих снимках напоминаешь мне Леди Гагу"
  • "Маша красотка"
  • "Очень милая, веселая девочка"

Напомним,  парень Маши Поляковой рассказал историю их знакомства и поделился подробностями отношений с дочерью известной певицы.

Кстати, мама Маши Оля Полякова вновь взволновала сеть пикантными фото. Певица решила повторить свою знаменитую эротическую фотосессию с Мальдив "Трусы для трусов" и вновь полностью обнажилась на отдыхе в Египте.

Похожа на маму: дочь Поляковой похвасталась модельной фигурой на пляже С первого класса: парень дочери Поляковой рассказал об их отношениях
Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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