Дочка Олі Полякової в купальнику потішила смішними фото в душі

Дівчинка разом із зірковою мамою відпочиває в Єгипті
14-річна донька відомої співачки Олі Полякової Маша відправилася разом з мамою на відпочинок в Єгипет. Дівчинка вже встигла розбурхати мережу тим, що показала свого бойфренда Максима і розповіла про їхні стосунки. Юній парочці довелося на час розстатися - хлопець уже полетів додому, Маша продовжує насолоджуватися морем і сонцем. Так, вона потішила підписників свого Instagram, яких у неї вже 110 тисяч, забавними знімками.
На фото дівчина в строкатому купальнику відображена у вуличному душі - при цьому вона щасливо сміється і грайливо тягне руки до камери.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Що по вашому краще, море чи гори?" - поцікавилася Марія у фоловерів.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Ті почали навперебій ділитися своєю думкою, а також захоплюватися красою і свіжістю Полякової-молодшої.
Нагадаємо, хлопець Маші Полякової розповів історію їхнього знайомства і поділився подробицями відносин з дочкою відомої співачки.
До речі, мама Маші Оля Полякова знову схвилювала мережу пікантними фото. Співачка вирішила повторити свою знамениту еротичну фотосесію з Мальдів "Труси для боягузів" і знову повністю оголилася на відпочинку в Єгипті.