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С первого класса: парень дочери Поляковой рассказал об их отношениях

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2019 - 12:33
С первого класса: парень дочери Поляковой рассказал об их отношениях
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Парень Маши показал трогательные совместные фото

Популярная певица Оля Полякова совсем недавно уверяла, что у ее старшей дочери,14-летней Маши Поляковой, нет бойфренда, да и с отношениями в ее возрасте стоит повременить, но девочка преподнесла  сюрприз – она начала встречаться с парнем, о чем официально объявила в Instagram. Маша отдыхает со своим ровесником по имени Максим в Египте, куда молодые люди отправились вместе с родителями. Оля одобрила кандидатуру возлюбленного дочери и отметила, что избранник Маши – хороший парень. Сам Максим также решил немного рассказать об отношениях с дочкой "суперблонндинки" и ответил в сториз Instagram на вопросы любопытной публики.

Он подтвердил, что с юной дочерью звезды его связывают романтические отношения, а также показал пару фото своей очаровательной девушки. На одном из кадров Маша позирует в длинном платье с цветочным принтом, счастливо улыбаясь на камеру.

Также Максим поделился историей знакомства с дочкой "Королевы ночи". Оказалось, что молодые люди были одноклассниками и знают друг друга с первого класса.

С первого класса: парень дочери Поляковой рассказал об их отношениях

С первого класса: парень дочери Поляковой рассказал об их отношениях

Фото: Маша Полякова с парнем (instagram.com/maksyk2005)

"Итак, мы с Машей бывшие одноклассники, знакомы с первого класса. И до четвертого класса учились вместе, после этого я ушел в другую школу. Но все равно мы иногда гуляем и проводим время вместе", - отметил он.

С первого класса: парень дочери Поляковой рассказал об их отношениях

Фото: Маша Полякова (instagram.com/maksyk2005)

Также Максим показал фото, на котором катает Машу на спине и держит на руках. Снимок получился задорным и романтичным одновременно. Правда, отдых любленных омрачил отъезд Максима. Парень трогательно попрощался со своей возлюбленной.

С первого класса: парень дочери Поляковой рассказал об их отношениях

Фото: Маша Полякова с парнем (instagram.com/maksyk2005)

"Машенька, я уже уезжаю. Не скучай, я буду всегда писать. Обязательно, когда вернешься, пойдем гулять вдвоем", - пообещал Максим.

С первого класса: парень дочери Поляковой рассказал об их отношениях

Фото: Маша Полякова (instagram.com/maksyk2005)

Ранее Оля Полякова поделилась верным способом, как заставить дочку пойти спать.

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