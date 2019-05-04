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Дружба или любовь? Дочь Поляковой озадачила фото в объятьях парня

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.05.2019 - 12:57
Дружба или любовь? Дочь Поляковой озадачила фото в объятьях парня
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юная красавица позировала со своим ровесником в Египте

Популярная певица Оля Полякова, последовав примеру коллег, отправилась отдыхать с семьей в теплые края. Для релакса и восстановления сил звезда выбрала курортный Египет. Она уже успела понежиться на пляже и посмотреть вечернее шоу в Шем-эль-Шейхе. Также со звездной мамой прилетела и 14-летняя Маша Полякова. Юная красавица успела озадачить поклонников снимком в компании молодого человека, который слегка приобонял ее, положив руку на плечо. Соотвествующий кадр она показала в Instagram.

Дочь Оли Поляковой запечатлена в неколько дерзком образе. Она надела трендовые шорты с завышенной талией и белую рубашку, которую завязала в узел под грудью. Свой лук юная красавица дополнила кокетливой шляпкой и солнечными очками круглой формы. Ее спутник выглядел более сдержанно – парень предпочел черные джинсы и белую футболку.

"Что для вас важнее: дружба или отношения?" - оставила она провокационный вопрос для подписчиков.

Дружба или любовь? Дочь Поляковой озадачила фото в объятьях парня

Фото: Маша Полякова с юным спутником (instagram.com/mashapolyakova)

Комментаторы тут же предположили, что на фото запечатлен бойфренд Маши. Они решили уточнить девушки, кем ей приходится молодой человек на снимке, но ответ не последовал.

"Это твой парень?", "Суперская пара!", "Вы крутые", "Да она просто примеряется, какие там отношения? Она еще маленькая. Ей просто льстят такие фоточки", "А твоя мама піддержує такі стосунки? Якщо да, я звісно не проти мені просто було цікаво", "Це твій бойфренд чи друг?" - интересовались фолловеры.

В сториз Маша также опубликовала кадр, на котром позирует в компании этого же молодого человека, которого зовут Максим, с черной маской-пленкой на лице.

Дружба или любовь? Дочь Поляковой озадачила фото в объятьях парня

Фото: Маша Полякова с молодым человеком (instagram.com/maksyk2005)

Ребята весело смеются на камеру. В фотоблоге Максима также можно встретить видео с Машей, сделанное на пляже.

Дружба или любовь? Дочь Поляковой озадачила фото в объятьях парня

Фото: Маша Полякова с молодым человеком (instagram.com/maksyk2005)

Напомним, что ранее Оля Полякова заявила о том, что у старшей дочери Маши пока нет отношений, а также призналась, что готовит девочку стать настоящей звездой.

Ранее Оля Полякова поделилась наглядным способом, как заставить ребенка пойти в кровать.

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