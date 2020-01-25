Дочка Олі Полякової в бікіні спантеличила мережу пляжним фото: мама відреагувала

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша спровокувала суперечки пляжним знімком

Оля Полякова разом з доньками Машею і Алісою влаштувала собі заслужені канікули в Мексиці. Сім'я відправилася відпочивати в Канкун, де, до речі, провела відпустку і екс-дружина Потапа Ірина Горова з дітьми. Старша дочка "Королеви ночі" не відстає від мами за кількості фото на пляжі. Маша "вигулює" свої численні купальники, а заодно і демонструє модельну фігуру.

Так, на свіжому кадрі дівчина зображена в купальнику-бікіні модного в новому сезоні відтінку "темний чеддер" (благородне поєднання жовтого та оранжевого). Саме цей колір Pantone назвав одним з найбільш трендових в цьому сезоні. Так, дочка співачки красується на пляжі на тлі блакитного океану. Її від природи трохи кучеряве волосся розпущене. Маша стоїть в профіль, повернувши голову до камери.

"Що якщо я буду постити більше таких фото?" - задала вона питання підписникам.

Порожниною фото можна побачити тут

"У такому віці ще мультики дивляться, а вони попи викладають", - обурився хтось з юзерів, і тут же отримав відповідь від артистки: "Їй 15, які мультики?"

Скріншот коментарів

Думки користувачів мережі кардинальним чином розділилися. Одні зробили дівчині зауваження і вважають, що 15-річній Маші ще рано демонструвати свої форми на камеру. Інші ж підтримали дочку співачки.

Маша, не слухай нікого.. Ти розумна, талановита, і фігура в тебе просто неймовірна! Нехай заздрять! І це я пишу не тому що у тебе мама - моя улюблена артистка, а тому що реально ти молодець, робиш над собою величезну роботу. Правильне харчування, спорт, навчання...

Дуже красива дівчинка

А нічого! Супер фото і ти красуня, як і мама

Маша дуже красиво, але, чесно, зарано ще такі фото. Ну це особисто мій погляд

Скромність завжди прикрашала людини. Попу не обов'язково виставляти на загальний огляд

Занадто відверто, ще зарано!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Оля Полякова з донькою похвалилися стрункими фігурами на пляжі. Співачка і дівчина схожі як дві краплі води.