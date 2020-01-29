Дмитрий Комаров прокомментировал волнения по поводу коронавируса и рассказал о народной медицине в Китае

Известные украинские путешественники Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев после длительной экспедиции в Китай вернулись в Украину и презентовали новый масштабный сезон тревел-шоу «Мир наизнанку», премьера которого состоится 29 января в 22.45 на канале «1+1».

О своих впечатлениях от Китая, экстремальных съемках и рынке народной медицины ведущий и оператор «Мира наизнанку» рассказали в студии «Сніданку з 1+1».

Как отметил в студии Егор Гордеев, многие зрители очень ждали выпуск о Китае, ведь это закрытая страна, и о ней украинцам известно не так много. На что Дмитрий Комаров приоткрыл секрет и поделился первыми впечатлениями от Поднебесной.

«Китай занимает второе место среди стран мира по развитию экономики, и ты чувствуешь это во всем. Действительно, за почти полгода съемок в Китае мы с Сашей ни разу не ездили плохой дорогой. Нашим обычным транспортом были поезда, которые едут со скоростью 350 километров в час. И это обычный транспорт, который соединяет между собой все города. Для нас тысяча километров - это было расстояние, которое преодолеваешь за два-три часа. Также испытали на себе поезд, который движется с помощью магнитной левитации со скоростью 431 км в час. Он буквально летит над землей и проезжает 29 километров за 7 мин. Он появился еще в 2000-х годах, и это для них не ноу-хау. Там очень много всего высокотехнологичного, но при этом китайцы очень хранят свои многовековые традиции», - рассказал Дмитрий Комаров.

Мир наизнанку: Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев рассказали о своем путешествии в Китай

Оператор Александр Дмитриев, в свою очередь, вспомнил о самых экстремальных съемках в Поднебесной. По его словам, Китай больше всего поразил температурными перепадами. Ведь снимать приходилось как при 40-градусной жаре, так и температуре минус 40 на севере страны. В условиях чрезвычайного холода даже лицо покрывалось льдом. А Александру приходилось постоянно менять батарейки, чтобы техника внезапно не отключалась.

В свете последних событий с распространением коронавируса, поклонники программы начали серьезно волноваться по поводу экспедиции команды именно в Китай. Но что Александр и Дмитрий успокоили всех зрителей и отметили, что вернулись в Украину еще до начала эпидемии.

«Я сейчас на связи со всеми друзьями из Китая. Мои знакомые говорят, что украинцам вообще нечего волноваться, потому что Ухань пока закрыт. Для того, чтобы вирус появился в Украине, в Ухане кто-то должен побыть в физическом контакте с зараженной лицом, инфицироваться и привезти его сюда. Но это маловероятно. Поэтому я думаю, мы можем быть спокойными и просто вести здоровый образ жизни», - отметил Дмитрий Комаров.

Как рассказал путешественник, часть нового сезона будет посвящена китайской медицине. В частности, в программе покажут необычные рынки народной медицины в Китае.

«Это гигантские кварталы, целые гипермаркеты китайской медицины: 7 этажей, десятки тысяч квадратных метров площади. Представьте самый большой гипермаркет в Украине, и это будет намного больше. Там можно купить различные корни, травы, засушенные целебные вещества, в том числе змей. В Китае сотни миллионов людей никогда не употребляли привычных нам лекарств», - рассказывает телеведущий.

В целом, в китайской медицине особое место отведено змеям. Из них делают настойки, таблетки и различные лекарства. И в одной из программ «Мир наизнанку» покажет село долларовых миллионеров, все жители которого занимаются разведением змей. Владелец одной такой змеиной фермы имеет доход 15 миллионов долларов в год.

По традиции программы, некоторые процедуры и методы китайской народной медицины Дмитрий Комаров испытал на себе. В частности, лечил головную боль ароматическими палочками палочки, а стресс - четками из Шаолиня. Четки стали подарком от главного врача монастыря в Шаолине, и Комаров до сих пор продолжает носить их как средство от стресса.

О том, как Дмитрий Комаров попал в самый известный в мире монастырь Шаолинь и на несколько дней стал его послушником, можно увидеть уже сегодня в 22.45 в премьерном выпуске «Мира наизнанку». В первой серии нового сезона путешественники раскроют секреты легендарного храма и покажут воинов, обладающих сверхчеловеческими способностями. Команде удалось эксклюзивно попасть в места храма, закрытые от обычных туристов. А также в его стенах неожиданно встретить украинца, который уже 20 лет служит монахом в Шаолине.