Дмитро Комаров прокоментував хвилювання з приводу коронавіруса і розповів про народну медицину в Китаї

Відомі українські мандрівники Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв після тривалої експедиції в Китаї повернулися в Україну і презентували новий масштабний сезон тревел-шоу «Світ навиворіт», прем'єра якого відбудеться 29 січня о 22.45 на каналі «1+1».

Про свої враження від Китаю, найекстремальніші зйомки та ринок народної медицини ведучий та оператор «Світу навиворіт» розповіли у студії "Сніданку з 1+1".

Як зазначив на початку студії Єгор Гордєєв, багато глядачі дуже чекали випуск про Китай, адже це закрита країна, і про неї українцям відомо не так багато. На що Дмитро Комаров привідкрив завісу та поділився першими враженнями від Піднебесної.

«Китай посідає друге місце серед країн світу за розвитком економіки, і ти відчуваєш це у всьому. Дійсно, за майже півроку зйомок в Китаї ми з Сашею жодного разу не їздили поганою дорогою. Нашим звичайним транспортом були потяги, які їдуть зі швидкістю 350 кілометрів на годину. І це звичайний транспорт, який сполучає між собою всі міста. Для нас тисяча кілометрів - це була відстань, яку долаєш за дві-три години. Також випробували на собі потяг, який рухається за допомогою магнітної левітації зі швидкістю 431 км на годину. Він буквально летить над землею і проїжджає 29 кілометрів за 7 хв. Він з’явився ще в 2000-х роках, і це для них не ноу-хау. Там дуже багато всього високотехнологічного, але при цьому китайці дуже зберігають свої багатовікові традиції», - розповів Дмитро Комаров.

Світ навиворіт: Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрієв розповіли про свою подорож в Китай

Оператор Олександр Дмитрієв, у свою чергу, згадав про найекстремальніші зйомки у Піднебесній. За його словами, Китай найбільше вразив температурними перепадами. Адже знімати доводилося як при 40-градусній спеці, так і температурі мінус 40 на півночі країни. В умовах надзвичайного холоду навіть обличчя покривалося льодом. А Олександру доводилося постійно змінювати батарейки, щоб техніка раптово не вимикалась.

У світлі останніх подій з поширенням коронавірусу, прихильники програми почали висловлювати хвилювання щодо експедиції команди саме до Китаю. Але Олександр та Дмитро заспокоїли всіх глядачів та зазначили, що повернулися в Україну ще до початку епідемії.

«Я зараз на зв’язку зі всіма друзями із Китаю. Мої знайомі кажуть, що українцям взагалі нема чого хвилюватися, тому що Ухань наразі закритий. Для того, щоб вірус з’явився в Україні, в Ухані хтось повинен побути у фізичному контакті з зараженою особою, інфікуватися і привезти його сюди. Але це малоймовірно. Тому я думаю, ми можемо бути спокійними і просто дотримуватися здорового способу життя», - зазначив Дмитро Комаров.

Як розповів мандрівник, частина нового сезону буде присвячена китайській медицині. Зокрема, у програмі покажуть незвичайні ринки народної медицини у Китаї.

«Це гігантські квартали, цілі гіпермаркети китайської медицини: 7 поверхів, десятки тисяч квадратних метрів площі. Уявіть найбільший гіпермаркет в Україні, і це буде набагато більше. Там можна купити різні корінці, трави, засушені цілющі речовини, у тому числі змій. У Китаї сотні мільйонів людей ніколи не вживали звичних нам ліків», - розповідає телеведучий.

Загалом, у китайській медицині особливе місце відведене зміям. З них роблять настоянки, таблетки і різні ліки. І у одній з програм «Світ навиворіт» покаже село доларових мільйонерів, всі жителі якого займаються розведенням змій. Власник однієї такої зміїної ферми має дохід 15 мільйонів доларів на рік.

За традицією програми, деякі процедури та методи китайської народної медицини Дмитро Комаров випробував на собі. Зокрема, лікував головний біль аромапаличками, а стрес - чотками із Шаоліня. Чотки стали подарунком від головного лікаря монастиря в Шаоліні, і Комаров до сих пір продовжує носити їх як засіб від стресу.

Про те, як Дмитро Комаров потрапив у найвідоміший у світі монастир Шаолінь та на декілька днів став його послушником, можна побачити вже сьогодні о 22.45 у прем’єрному випуску «Світу навиворіт». У першій серії нового сезону мандрівники розкриють секрети легендарного храма та покажуть воїнів, які володіють надлюдськими здібностями. Команді вдалося ексклюзивно потрапити у всі місця храму, закриті від звичайних туристів. А також у його стінах несподівано зустріти українця, який вже 20 років служить монахом у Шаоліні.