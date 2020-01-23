Жизни без него не представляю: Дмитрий Комаров "подцепил" в Китае полезную привычку

Александр Дмитриев и Дмитрий Комаров (фото: 1+1)

Уже 29 января в 22.45 на канале «1+1» состоится премьера самого масштабного сезона «Мира наизнанку», посвященного Китаю

Накануне старта нового сезона тревел-шоу «Мир наизнанку» 21 января в одном из кинотеатров Киева телеканал «1+1» устроил масштабную презентацию, на которую пришли звезды, блогеры и команда проекта. Среди китайских фонариков, декораций в виде гигантского дракона, Дмитрий Комаров делился впечатлениями о жизни в монастыре Шаолинь и подробностями, как похудел на 10 килограммов во время экспедиции.

Как поделился Комаров, ему во время экспедиции удивительным образом удалось похудеть на 10 килограммов без спорта и диет.

«Если в Пекине в 5 утра выйти в центральный парк, то можно увидеть там бабушек, которые садятся на шпагат и делают сальто. И ты не веришь, что в 80-90-100 лет можно такое вытворять! Это все китайская медицина, и в том числе секреты Шаолиня. А я буквально за один месяц похудел на 10 килограммов. Никакой диеты или спорта. В Китае я открыл для себя китайский чай и его целебные свойства, уже не представляю без него своей жизни. Моя жена не даст соврать, каждое утро у меня начинается с китайского чая», - говорил Дмитрий.

В это время Руслан Сеничкин, который похудел на «Танцях з зірками», вспомнил их участие в танцевальном шоу. А в ответ Комаров рассказал, что во время этой экспедиции у него тоже было немного танцев. Не совсем стандартных, ведь «выходить на паркет» ему пришлось не с партнершей, а с длинной китайской лапшой на глазах у сотен людей.

Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров и Катя Осадчая (фото: 1+1)

К слову, гостями атмосферной презентации стали Юрий Ткач, Екатерина Осадчая, Мишель Андраде, Маричка Падалко, Владимир Горянский, ведущие «Сніданку з 1+1» Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, Александр Пикалов с сыном, Богдан Юсипчук, Соломия Витвицкая, блогер Ольга Шевченко (Shelby) и другие. Поддержать Дмитрия Комарова пришла также супруга Александра Кучеренко и семья.

Гостей угощали традиционными блюдами Поднебесной - жареными пельменями «гедза», сладкими вафлям по-гонконгский, печеньем с предсказаниями и деликатесными личинками. Маленькие воспитанники школы боевого искусства «Пересвіт» на сцене демонстрировали тайны техники кунг-фу. А атмосферу тематического мероприятия дополнили традиционные символы небесной империи и гигантские светящиеся в темноте воины от киевского фестиваля китайских фонарей на Певческом поле.

Максим Кривицкий (фото: 1+1)

В начале вечера генеральный продюсер канала «1+1», руководитель «Телевизионного бизнеса» Максим Кривицкий отметил, что программа «Мир наизнанку» является самым рейтинговым тревел-шоу Украины.

«Мир наизнанку» - проект, который родился на канале «1+1», и существует уже много лет, что является серьезным достижением. Это самое рейтинговое тревел-шоу в Украине, которое показывает зрителю, как круто путешествовать и познавать планету. Мы зажигаем других, таких же смелых украинцев, которые по следам Дмитрия Комарова сейчас покоряют мир. Это очень приятно, и нам хочется, чтобы программа существовала еще долго. Уверен, новый сезон о Китае будет очень ярким и захватывающим», - сказал Максим Кривицкий.

Александр Пикалов и Дмитрий Комаров (фото: 1+1)

Сам ведущий Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев появились на сцене в необычной китайской одежде: серых халатах-кимоно послушников монастыря Шаолинь. Как рассказал ведущий, первая серия нового сезона будет посвящена этому уникальному храму, где они прожили несколько дней и попросили взять с собой одежду для презентации.

«У нас, как всегда, эксклюзив - мы пожили в монастыре Шаолинь и покажем его «изнанку». Нашей задачей было попасть туда не по билету, как туристы, а посмотреть на его другую сторону, недоступную обычным посетителям. Ведь большинство из нас слышали о шаолинских монахов, которые обладают невероятной силой и могут стоять на одном пальце. И мы проверили, насколько это правда или вымысел», - отметил Комаров.

Дмитрий продолжил рассказывать об экспедиции в Китай, которая длилась около 6 месяцев, и поделился со зрителями невероятными впечатлениями. Хотя после 10 лет путешествий удивить команду «Мира наизнанку» все сложнее, но Китаю это удалось.

«Почему мы выбрали Китай? - отвечал на вопросы из зала ведущий. - Это страна, которая даже наше, разбалованное путешествиями воображение, перевернула с ног на голову. Суперсовременная страна, в которой в Шанхае можно сесть на поезд и ехать со скоростью 431 километров в час. И в этом же Шанхае мы можем найти рынок традиционной медицины и купить сушеную лягушку, змею, корешок, встретить сотни миллионов людей, которые никогда не заходят в современные аптеки и не знают, что такое антибиотики, аспирин и другие европейские лекарства».

Именно традиционной китайской медицине посвящено несколько выпусков программы.

Певица Мишель Андраде

Комик Юрий Ткач с женой и дочкой

Телеведущие "1+1" и участники шоу Танцы со звездами 2019

Кроме того, в новом сезоне Дмитрий Комаров испытает на себе тысячелетние ритуалы китайской традиционной медицины, покажет передовые технологии, познакомится с боевыми техниками сильнейших воинов мира, встретится с интересными людьми и побывает в самых отдаленных регионах Китая. И конечно же, телеведущий познакомит жителей Поднебесной с украинской культурой и кулинарными традициями страны.

Смотрите самый масштабный китайский сезон «Мира наизнанку» с Дмитрием Комаровым в 22.45 с 29 января на канале «1+1».

Смотрите также - "Мир наизнанку" празднует День рождения: интересные факты и воспоминания от Дмитрия Комарова.