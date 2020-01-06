Дмитрий Комаров и его молодая жена трогательно поздравляют с Рождеством из Сингапура

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров (фото: instagram.com/aakucherenko)

Кучеренко и Комаров вновь подготовили открытку на экзотическом фоне

Известный украинский путешественник Дмитрий Комаров и его супруга, модель и Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко все еще наслаждаются отдыхом в компании друг друга в Сингапуре. В далекую страну пара прилетела на новогодние и рождественские каникулы. Все же Александра и Дмитрий видятся не так и часто, как им бы того хотелось. К примеру, большую часть 2019 году Комаров провел в экспедиции в Бразилии, а также в подготовке к новой серии программ “Мир Наизнанку”. Поэтому любую возможность провести время вместе пара использует по максимуму.

Однако даже в Сингапуре Комаров и Кучеренко не забывают о поклонниках. И присылают свой в прямом смысле теплый привет.

К примеру, молодожены опубликовали фотооткрытку на Новый год 2020, который отпраздновали прямо на пляже! Более того, модель даже умудрилась приготовить оливье в экзотической стране. Так что “самая главная традиция” встречи нового года была соблюдена.

Теперь же звездная пара оставила поздравление на Рождество 2020, которое отмечают сегодня - в ночь на 7 января. И вновь на фоне экзотических пейзажей, что выглядит очень необычно.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров поздравляют с Рождеством 2020 (фото: instagram.com/komarovmir)

“Друзья, наша семья поздравляет вас с Рождеством и наступившим новым годом!” - пишет Комаров.

Путешественник в обращении к поклонникам решил также напомнить о своей благотворительной инициативе “Чашка кофе”.

“В Святой вечер хочу вас поблагодарить за то, сколько чудес вы сделали в прошлом году, участвуя в благотворительной программе #чашкакофе! Каждый из вас и есть настоящий волшебник, а вместе мы - огромная сила! Тем, кто еще не обзавелся символом этого года, хочу напомнить, что мы с @andre_tan_official запустили в продажу новую благотворительную игрушку. Все деньги от продажи идут на помощь подопечным #чашкакофе. То есть, покупая себе или на подарок такую игрушечную крысу, символа года, вы помогаете спасти жизнь больного ребенка”, - подчеркивает Дмитрий.

Тем временем поклонники звездной пары поспешили оставить свои восторженные комментарии:

“Дима, за всё твоё добро тебе досталась такая прекрасная жена, очень рада за Вас, вы прекрасная пара”

“Дмитрий, вас и вашу супругу с наступившим новым годом и рождеством! Счастья, удачи, любви, здоровья и всего хорошего в наступившем году”

“Вы самые лучшие”

“Спасибо Вам! С Рождеством Вас! Вы классные”

“Как же я Вас люблю ребята”

Скриншот комментариев: instagram.com/komarovmir

Напомним, ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко покорила новогодним ретро-образом.