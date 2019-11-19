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"Дива": Alyona Alyona засветила пышные формы в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.11.2019 - 13:56
"Дива": Alyona Alyona засветила пышные формы в купальнике
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Артистка не обращает внимания на хейтеров и довольна своей фигурой

Украинская рэперша Alyona Alyona, которая уже успела покорить украинцев своими яркими хитами, а также смогла завоевать популярность на западе, порадовала поклонников новыми откровенными фото. Артистка, недавно выпустившая новый клип на песню "Мамин суп", опубликовала в своем Instagram снимки, на которых позирует в купальнике.

Алена запечатлена в полный рост в черном слитном купальнике и белых тапочках. Девушка принимает эффектные позы, демонстрируя свои пышные формы во всей красе. Отметим, что артистка выложила фото без какой-либо ретуши, показав все, как есть на самом деле.

В подписи она порассуждала о том, что девушкам нелегко добиться успеха в качестве рэпера.

&quot;Дива&quot;: Alyona Alyona засветила пышные формы в купальнике

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Я часто чула ранiше, що реп — це не жiноча справа. I для мене то кожен раз було дивно. Тому шо завжди знаходилися треки дiвчат, якi ганяли на репiтi мiльйон разiв. Особливо зараз дуже дивно десь бачити прояв такого стереотипу. Свiт нам дав багато чудових жiнок мс — вiд Queen Latifah до Missy Elliot, вiд Princess Nokia до Little Simz. Насправдi то не легко бути Машою серед ведмедiв. А ви як рахуєте?" - отметила Alyona Alyona.

&quot;Дива&quot;: Alyona Alyona засветила пышные формы в купальнике

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Подписчики восхитились смелостью Алены и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

  • Хорошая девочка!!!! Такая свежая!!!
  • Началоооось....
  • Дуже красива
  • Та то такі стереотипи дурнуваті, ти яскравий приклад що дівчата дуже добре справляються і в репі файно себе почувають.
  • Красотка
  • Дива!
  • Вауууу
  • Агонь
  • Рахую що ти найкраща
  • Неймовірна!!!
  • Богиня
  • Пушка
  • Моя ж ты зая
  • Ты умничка, здорово, что ты рушишь стереотипы и покоряешь сердца, наслаждаюсь тем, что ты делаешь
  • Боже, яка красуня!!!
  • Моя куколка. Очень
  • Пышка - пушка!

&quot;Дива&quot;: Alyona Alyona засветила пышные формы в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

К слову, ныне успешная певица рассказала, что в детстве страдала от насмешек сверстников из-за лишнего веса.

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