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"Діва": Alyona Alyona засвітила пишні форми в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.11.2019 - 13:56
"Діва": Alyona Alyona засвітила пишні форми в купальнику
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Артистка не звертає уваги на хейтеров і задоволена своєю фігурою

Українська рэперша Alyona Alyona, яка вже встигла підкорити українців своїми яскравими хітами, а також змогла завоювати популярність на заході, порадувала шанувальників новими відвертими фото. Артистка, яка недавно випустила новий кліп на пісню "Мамин суп", опублікувала у своєму Instagram знімки, на яких позує в купальнику.

Альона зображена в повний зріст в чорному злитному купальнику і білих тапочках. Дівчина приймає ефектні пози, демонструючи свої пишні форми у всій красі. Зазначимо, що артистка виклала фото без ретуші, показавши все, як є насправді.

У підпису вона поміркувала про те, що дівчатам нелегко домогтися успіху в якості репера.

&quot;Діва&quot;: Alyona Alyona засвітила пишні форми в купальнику

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Я часто чула ранiше, що реп — це не жiноча справа. I для мене то кожен раз було дивно. Тому шо завжди знаходилися треки дiвчат, якi ганяли на репiтi мiльйон разiв. Особливо зараз дуже дивно десь бачити прояв такого стереотипу. Свiт нам дав багато чудових жiнок мс — вiд Queen Latifah до Missy Elliot, вiд Princess Nokia до Little Simz. Насправдi то не легко бути Машою серед ведмедiв. А ви як рахуєте?" - зазначила Alyona Alyona.

&quot;Діва&quot;: Alyona Alyona засвітила пишні форми в купальнику

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Підписники захоплюються сміливістю Альони і залишили їй безліч компліментів в коментарях.

  • Гарна дівчинка!!!! Така свіжа!!!
  • Началоооось....
  • Дуже красива
  • Та то такі стереотипи дурнуваті, ти яскравий приклад що дівчата дуже добре справляються і в репі файно себе почувають.
  • Красуня
  • Діва!
  • Вауууу
  • Агонь
  • Рахую що ти найкраща
  • Неймовірна!!!
  • Богиня
  • Гармата
  • Моя ж ти зая
  • Ти розумничка, здорово, що ти валиш стереотипи і підкорювати серця, насолоджуюся тим, що ти робиш
  • Боже, яка красуня!!!
  • Моя лялечка. Дуже
  • Пампушка - гармата!

&quot;Діва&quot;: Alyona Alyona засвітила пишні форми в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

До речі, нині успішна співачка розповіла, що у дитинстві страждала від глузувань однолітків через зайву вагу.

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