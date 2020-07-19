Дико хочу удивить: Регина Тодоренко в легком платье заинтриговала заявлением

Ведуща призналась, что готовит нечто особенное
Регина Тодоренко – деятельная и активная, ее энергии хватает на реализацию множества проектов и задумок. Недавно она заинтриговала поездкой к морю. Но не сказала, куда именно отправилась, зато очень заинтересовала поклонников. Теперь ведущая решила немного рассказать о задуманном.
Регина Тодоренко в легком атласном платье молочного оттенка, накидке в тон и удобной обуви позирует на фоне морских пейзажей. Она заинтриговала поклонников сообщением.
"Сразу 3 отличные новости! Мы с моей командой готовим 3 крутейших телевизионных проекта:
Просто хотела поделиться с вами своей радостью и немного заинтриговать. Пока не могу рассказать всех подробностей, но дико хочу вас удивить", - призналась Регина.
Регина Тодоренкопозировала у бескрайнего моря (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Поклонники сразу же начали гадать, с чем будет связан новый вид деятельности ведущей.
Скриншот комментариев
Ранее Регина Тодоренко рассказала о своей рабочей поездке к морю и призналась, что ей стояло нелегких трудов оставить дома сыночка, который обычно летал в с мамой в путешествия. К слову, невзирая на близость водной стихии, она так и не успела искупаться.