Казалось, что справлюсь: Регина Тодоренко растрогала личным признанием и милым семейным фото

Регина Тодоренко с сыном Майклом (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая призналась, что отправилась в рабочее путешествие

Регина Тодоренко соскучилась по путешествиям, ведь еще со времен "Орла и Решки" она нее привыкла сидеть на одном месте. С появлением сына ведущей пришлось сбавить темп, но как только Майклу исполнилось 4 месяца, Регина рискнула взять малыша ссобой в ОАЭ и с тех пр летает вместе с ним за границу. За период карантина она успела соскучиться за перелетами и дальними поездками, и вот, впервые за пять месяцев снова отправилась в путь. Ведущая поделилась своими переживаниями и опасениями с поклонниками, а также заинтриговала фото из аэропорта.

Звезд "Орла и Решки" поделилась семейным фото водной прогулки. На снимке счастливая Регина позирует в компании мужа Влада Топалова и маленького сыночка.

"Как же сильно я скучаю! Только села в самолет, а уже кажется, что между нами целая вечность. Маме сложно уезжать в командировки. Мне казалось, что я справилась, а я все еще не могу привыкнуть к тому, что не имею возможности обнять вас в ближайшие 3 дня и поцеловать. Пойду запишусь на сеанс к психологу! Так пытаюсь себе объяснит, что мое отсутсвие это не трагедия, а наоборот отличная возможность для ребенка развиться в кругу любящего папы, бабушек, дедушек, но сердце-то, сердце! Статистика говорит, что 87% моих подписчиков испытывали чувство вины , когда уезжали от деток и мужа. А это означает, что я не одна, нас много, и я благодарна вам за поддержку", - обратилась ведущая к поклонникам.

Регина Тодоренко прокатилась на катере с мужем и сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Позже она опубликовала фото из терминала аэропорта. Регина запечатлена посреди зала в легком натуральном костюме нежно-голубого оттенка с шортами-"бермудами" и не забыла об обязательном атрибуте – медицинской маске.

"Мама Регина прибыла на работу", - отчиталась перед поклонниками ведущая и предложила им угадать, куда же она прилетела.

Регина Тодоренко заинтриговала кадром из аэропорта (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов также показал снимок, сделанный во время речного путешествия. Певец обнял сына за плечи, асам кадр был сделан со спины. "Хороших выходных", - пожелал Влад и добавил хэштег "папин сын".

Влад Топалов обожает сына Майкла (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее Регина Тодоренко призналась, что хотела иметь большую семью и много детей.