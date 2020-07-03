Мой защитник, моя любовь: Регина Тодоренко трогательно поздравила Топалова с годовщиной свадьбы

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая сделала душевное признание мужу по особому поводу

Регина Тодоренко и Влад Топалов год назад стали официально мужем и женой и 3 июля они празднуют первую годовщину – ситцевую свадьбу, за прожитый год пара успела пройти немало испытаний на прочность отношений и семьи и показала, что они – настоящая сплоченная команда. Так, ведущая опубликовала романтичное видео с итальянской церемонии бракосочетания под новый трек своей подруги Алины Астровской – "Второй пилот", которая, к слову, была среди гостей.

Под проникновенным видео Регина оставила пронзительный пост с толикой юмора, а также призналась мужу в любви.

"В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли" Поэтому, если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим. Любовь, Влад Топалов, мы сделали это, пусть не идеально, но сделали! Мы очень разные, но от этого наша жизнь становится только интереснее. Мой мужчина, мой защитник, моя любовь, спасибо тебе за этот насыщенный, полный потрясающих событий, год! Я люблю тебя!" - призналась мужу в чувствах Регина.

Регина Тодоренко и Влад Топалов 3 июля 2019 устроили бракосочетание в Италии (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что в начале июля прошлого года пара расписалась – торжество длилось несколько дней, начиная с со 2 июля. А 3 июля на берегу Средиземного моря в Сорренто прошла сама церемония бракосочетания. Специально для молодоженов сестра певца, Алина, которая занимается организацией свадебных торжеств, сняла роскошную виллу Астор.

Регина успела сменить три наряда, один из них, платье Джульетты, шилось на заказ специально для ведущей. Его мастера сделали в рекордно короткие сроки – всего за три недели. Звезда "Орла и Решки" пообещала, что наряд станет фамильной ценностью и она непременно увидит в нем дочку и даже внучку.

Ранее Регина Тодоренко удивила признанием, заявив, что мечтает стать многодетной мамой.

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Автор: Lite