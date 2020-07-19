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Дико хочу здивувати: Регіна Тодоренко в легкому платті заінтригувала заявою

Неділя 19 липня 2020 15:57
Дико хочу здивувати: Регіна Тодоренко в легкому платті заінтригувала заявою
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуща зізналася, що готує щось особливе

Регіна Тодоренко – діяльна й активна, її енергії вистачає на реалізацію багатьох проектів і задумів. Нещодавно вона заінтригувала поїздкою до моря. Але не сказала, куди саме поїхала, зате дуже зацікавила шанувальників. Тепер ведуча вирішила трохи розповісти про задумане.

Регіна Тодоренко в легкій атласній сукні молочного відтінку, накидці в тон і зручного взуття позує на фоні морських пейзажів. Вона заінтригувала прихильників повідомленням.

"Відразу 3 відмінні новини! Ми з моєю командою готуємо 3 крутих телевізійних проекту:

  • Перший ви всі дуже довго чекали,
  • Другий навіть і подумати не могли про таке,
  • Третій обов'язково в цьому році отримає ТЕФІ !

Просто хотіла поділитися з вами своєю радістю і трохи заінтригувати. Поки не можу розповісти всіх подробиць, але дико хочу вас здивувати", - зізналася Регіна.

Дико хочу здивувати: Регіна Тодоренко в легкому платті заінтригувала заявою

Регіна Тодоренкопозировала у безкрайнього моря (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники відразу ж почали гадати, з чим буде пов'язаний новий вид діяльності ведучої.

  • Захоплююся вами, Регіна
  • Орел і Решка там точно будуть!
  • Захоплююся вами, Регіна
  • Маска по-любому перший
  • Тревэл та інтерв'ю
  • Думаю, що всі три будуть клас

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про свою робочу поїздку до моря і зізналася, що їй було нелегко залишити вдома синочка, який зазвичай літав з мамою в подорожі. До речі, незважаючи на близькість водної стихії, вона так і не встигла скупатися.

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