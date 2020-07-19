Дико хочу здивувати: Регіна Тодоренко в легкому платті заінтригувала заявою

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуща зізналася, що готує щось особливе

Регіна Тодоренко – діяльна й активна, її енергії вистачає на реалізацію багатьох проектів і задумів. Нещодавно вона заінтригувала поїздкою до моря. Але не сказала, куди саме поїхала, зате дуже зацікавила шанувальників. Тепер ведуча вирішила трохи розповісти про задумане.

Регіна Тодоренко в легкій атласній сукні молочного відтінку, накидці в тон і зручного взуття позує на фоні морських пейзажів. Вона заінтригувала прихильників повідомленням.

"Відразу 3 відмінні новини! Ми з моєю командою готуємо 3 крутих телевізійних проекту:

Перший ви всі дуже довго чекали,

Другий навіть і подумати не могли про таке,

Третій обов'язково в цьому році отримає ТЕФІ !

Просто хотіла поділитися з вами своєю радістю і трохи заінтригувати. Поки не можу розповісти всіх подробиць, але дико хочу вас здивувати", - зізналася Регіна.

Регіна Тодоренкопозировала у безкрайнього моря (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники відразу ж почали гадати, з чим буде пов'язаний новий вид діяльності ведучої.

Захоплююся вами, Регіна

Орел і Решка там точно будуть!

Захоплююся вами, Регіна

Маска по-любому перший

Тревэл та інтерв'ю

Думаю, що всі три будуть клас

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про свою робочу поїздку до моря і зізналася, що їй було нелегко залишити вдома синочка, який зазвичай літав з мамою в подорожі. До речі, незважаючи на близькість водної стихії, вона так і не встигла скупатися.