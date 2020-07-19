Дико хочу здивувати: Регіна Тодоренко в легкому платті заінтригувала заявою

Ведуща зізналася, що готує щось особливе
Регіна Тодоренко – діяльна й активна, її енергії вистачає на реалізацію багатьох проектів і задумів. Нещодавно вона заінтригувала поїздкою до моря. Але не сказала, куди саме поїхала, зате дуже зацікавила шанувальників. Тепер ведуча вирішила трохи розповісти про задумане.
Регіна Тодоренко в легкій атласній сукні молочного відтінку, накидці в тон і зручного взуття позує на фоні морських пейзажів. Вона заінтригувала прихильників повідомленням.
"Відразу 3 відмінні новини! Ми з моєю командою готуємо 3 крутих телевізійних проекту:
Просто хотіла поділитися з вами своєю радістю і трохи заінтригувати. Поки не можу розповісти всіх подробиць, але дико хочу вас здивувати", - зізналася Регіна.
Регіна Тодоренкопозировала у безкрайнього моря (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Шанувальники відразу ж почали гадати, з чим буде пов'язаний новий вид діяльності ведучої.
Скріншот коментарів
Раніше Регіна Тодоренко розповіла про свою робочу поїздку до моря і зізналася, що їй було нелегко залишити вдома синочка, який зазвичай літав з мамою в подорожі. До речі, незважаючи на близькість водної стихії, вона так і не встигла скупатися.