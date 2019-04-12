Дикая кошка: кислотная MARUV показала новые пикантные фото 18+

Певица показала "обжигающий" номер
MARUV (Анна Корсун) уже успела сообщи, что ее отдых в Дубае подошел к концу. Полная сил и энергии скандальная украинская исполнительница готова давать концерты. И первым на карте будет… Санкт-Петербург. По сториз на instagram-страничке MARUV становится понятно, что Корсун уже в прибыла в российский город.
Отметим, что до этого Аня со своим герлз-бендом выступила в Москве. При этом певица опубликовала целый фотосет с концерта. И фото однозначно – 18+
Так, в характерной для себя манере MARUV показывала весьма откровенный номер, танцуя в облегающих и ультра коротких платьях, а также на экстремально длинных каблуках. Особенно поклонникам творчества Ани Корсун понравилось кислотно-желтое платье. К слову, отметим, что в новом сезоне весна-лето 2019 приветствуется возвращение к стилю 80-х. Это джинсы-варенки, кожаные курточки с заклепками, начесы и конечно же, кислотные оттенки. Безусловно, чтобы подражать стилю MARUV нужно иметь смелость. Но тренд ясен!
Кислотная MARUV на выступлении в Москве (фото: instagram.com/maruvofficial)
Безусловно, певицу засыпали комментариями: как восхищенными, так и осудительными. Ведь несмотря на общественное недовольство, Корсун все равно отправилась в Россию с концертами:
Кислотная MARUV на выступлении в Москве (фото: instagram.com/maruvofficial)
Напомним, что в этом году участие Украины в Евровидении 2019 завершилось скандалом. Ведь MARUV после своей победы отказалась участвовать в конкурсе, который пройдет в Тель-Авиве. Певица обосновала это решение неприемлемыми условиями со стороны организаторов конкурса с украинской стороны. В частности одно из условий требовало, чтобы MARUV отказалась от своих концертов в России, которые уже были расписаны наперед на момент ее победы в Нацотборе. Анна Корсун отказалась выполнять все эти требования.
Буквально на прошлой неделе Анна Корсун показала наконец клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+". В кадре появляются "кровавые" сцены.