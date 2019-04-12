Дика кішка: кислотна MARUV показала нові пікантні фото 18+

MARUV (Анна Корсун) вже встигла повідом, що її відпочинок в Дубаї підійшов до кінця. Повна сил і енергії скандальна українська співачка готова давати концерти. І першим на карті буде... Санкт-Петербург. По сторіз на instagram-сторінці MARUV стає зрозуміло, що Корсун вже прибула в російський місто.

Зазначимо, що до цього Аня зі своїм гьорлз-бендом виступила в Москві. При цьому співачка опублікувала цілий фотосет з концерту. І фото однозначно – 18+

Так, в характерній для себе манері MARUV показувала досить відвертий номер, танцюючи в облягаючих і ультра коротких сукнях, а також на екстремально довгих каблуках. Особливо шанувальникам творчості Ані Корсун сподобалося кислотно-жовте плаття. До речі, відзначимо, що в новому сезоні весна-літо 2019 вітається повернення до стилю 80-х. Це джинси-варенки, шкіряні курточки з заклепками, начісування і звичайно ж, кислотні відтінки. Безумовно, щоб наслідувати стилю MARUV потрібно мати сміливість. Але тренд ясний!

Кислотна MARUV на виступі в Москві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Безумовно, співачку засипали коментарями: як захопленими, так і осудительными. Адже незважаючи на суспільне невдоволення, Корсун все одно вирушила в Росію з концертами:

Виступ шикарний, як і ти!

У Пітера все попереду, а в Москві вже все пройшло. Хочу ще!

Тигриця, дика кішка!

Ех, з такою творчістю точно б Євробачення підкорила. Шкода звичайно.

Як тобі страшно на таких підборищах?! Я б вже раз десять спіткнулася, підвернула ногу... А ти ще і танцюєш)

Дуже красиво і стильно, молодці, так тримати!

Завжди красива, завжди ефектна...

Реально нереальна!

Кислотна MARUV на виступі в Москві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що в цьому році участь України в Євробаченні 2019 завершилося скандалом. Адже MARUV після своєї перемоги відмовилася брати участь в конкурсі, який пройде в Тель-Авіві. Співачка обґрунтувала це рішення неприйнятними умовами з боку організаторів конкурсу з української сторони. Зокрема одна з умов вимагало, щоб MARUV відмовилася від своїх концертів в Росії, які вже були розписані наперед на момент її перемоги у Нацвідборі. Анна Корсун відмовилася виконувати всі ці вимоги.

Буквально минулого тижня Анна Корсун показала нарешті кліп на пісню Siren Song, з якої і брала участь у Нацвідборі. І слід зазначити, що відеоробота вийшла під грифом "18+". В кадрі з'являються "криваві сцени.