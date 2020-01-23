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Диетолог рассекретила способ, как легко похудеть даже с очень большим весом

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.01.2020 - 08:37
Диетолог рассекретила способ, как легко похудеть даже с очень большим весом
Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Чаще всего, люди с большим весом перестают верить в свои силы, но выход есть

Что делать, если цель в похудении кажется недостижимой, ведь лишний вес слишком большой? Или сброшенные килограммы упорно возвращаются? Если качество тела бесконечно далеко от глянцевых обложек?

Об этих и других актуальных проблемах заговорила в своем блоге диетолог Катя Медушкина. И действительно, зачастую совершенно непонятно, с какой стороны подойти к решению, если лишний вес измеряется десятками килограммам. Страшно даже начинать процесс похудения и мотивация с каждым днем все ниже.

Диетолог рассекретила способ, как легко похудеть даже с очень большим весом

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Однако, выход есть, считает эксперт по похудению и строится он на простом и понятном принципе.
В тайм-менеджменте есть прием - принцип маленьких шагов, который применяется, когда задача очень большая, и осилить разом ее никак нельзя.

Все, что нужно сделать для достижения цели - разделить весь объем работы на небольшие промежуточные подцели, на мини-шажки. Каждый из которых прост, легко достижим и обязательно даст результат.

Диетолог рассекретила способ, как легко похудеть даже с очень большим весомИллюстративное фото: (unsplash.com)

Второй момент - это направление. Все-таки шагать надо в правильную сторону, правда же? Чтобы потом в середине пути не оказаться вдруг совсем не там, где нужно. Например, начать похудение с голодовки на свежевыжатых соках и ягодах годжи - это неправильное направление. Оно приведет только к очередной неудаче.

Чтобы с самого начала идти в нужную сторону, вам понадобится подробная инструкция, по которой вы будете действовать. Действовать правильно, безопасно для себя и эффективно. Для этого необходимо составить план, который впоследствии с каждым разом менять и совершенствовать по мере продвижения к цели.
Можно воспользоваться таким примером:

План на сегодня

  • выпить с утра стакан воды натощак
  • скачать приложение-напоминалку о водном балансе
  • исключить продукты из белой муки
  • узнать какие фитнес-центры есть в округе, и какие в них предлагаются занятия

Диетолог рассекретила способ, как легко похудеть даже с очень большим весом

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Такой простой план можно составить на день, неделю и месяц, мотивируя себя мелкими шажками двигаться к цели, главное делать эти шаги очень простыми и выполнимыми, зная что вы точно сможете это сделать и похвалить себя за первый результат.

Кроме того, диетолог недавно развенчала общепринятые мифы о вреде кофе, она рассказала топ-5 причин все же пить этот напиток.
Читайте также, как справиться с чувством голода, которое одолевает даже при сытом желудке.

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