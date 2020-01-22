Мифы развенчаны: Топ-5 полезных свойств кофе

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Диетолог уверена, что в разумных пределах кофе даже необходим

Споры о том, пить или не пить кофе ведутся уже давно, действия этого продукта на организм человека постоянно исследуются и каждый раз ученые шокируют нас новыми невероятными фактами не в пользу любимого напитка, который, кстати, помогает справиться с чувством голода.

Но не все так однозначно, считает диетолог Елена Кален и все-таки не следует спешить категорически исключать кофе из своего рациона.

Она поделилась своей подборкой топ-5 полезных свойств кофе:

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1. Повышает работоспоспособность. Кофеин, входящий в состав напитка, используют в качестве натурального стимулятора работы мозга. Он улучшает память и внимание. Также учеными доказано, что при регулярном употреблении кофе снижается риск развития болезни Альцгеймера.

Фото: (unsplash.com)

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2. Помогает усвоению пищи. В натуральном кофе содержатся танины — дубильные вещества, которые помогают пище перевариваться и нормализуют работу ЖКТ. Однако людям с гастритом, язвой желудка и другими заболеваниями, стоит отказаться от напитка, чтобы не вызвать обострение.

Фото: (unsplash.com)⠀

3. Избавляет от головной боли. Учеными доказано, что употребление кофе помогает справиться с головной болью. Исключение — боль, вызванная повышенным артериальном давлением.

4. Поднимает настроение. При регулярном употреблении напитка поднимается настроение, человек может быстрее выйти из эмоционального спада. Это происходит потому что в составе кофе присутствуют вещества, увеличивающее содержание в мозге серотонина.



Фото: (unsplash.com)

5. Снимает отеки. В состав кофе входит теофиллин — вещество, которое ускоряет кровообращение. За счет этого лишняя жидкость быстрее выходит из организма.

Стоит отметить, что практический каждый пункт имеет небольшие оговорки о том, что есть ограничения для людей с проблемами со здоровьем, но здоровым людям, которые пьют качественный напиток из хороших зерен нечего опасаться.

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