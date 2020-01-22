ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мифы развенчаны: Топ-5 полезных свойств кофе

Lite » Красота 22.01.2020 - 13:52
Мифы развенчаны: Топ-5 полезных свойств кофе
Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Диетолог уверена, что в разумных пределах кофе даже необходим

Споры о том, пить или не пить кофе ведутся уже давно, действия этого продукта на организм человека постоянно исследуются и каждый раз ученые шокируют нас новыми невероятными фактами не в пользу любимого напитка, который, кстати, помогает справиться с чувством голода.

Но не все так однозначно, считает диетолог Елена Кален и все-таки не следует спешить категорически исключать кофе из своего рациона.
Она поделилась своей подборкой топ-5 полезных свойств кофе:

1. Повышает работоспоспособность. Кофеин, входящий в состав напитка, используют в качестве натурального стимулятора работы мозга. Он улучшает память и внимание. Также учеными доказано, что при регулярном употреблении кофе снижается риск развития болезни Альцгеймера.

Мифы развенчаны: Топ-5 полезных свойств кофеФото: (unsplash.com)

2. Помогает усвоению пищи. В натуральном кофе содержатся танины — дубильные вещества, которые помогают пище перевариваться и нормализуют работу ЖКТ. Однако людям с гастритом, язвой желудка и другими заболеваниями, стоит отказаться от напитка, чтобы не вызвать обострение.

Мифы развенчаны: Топ-5 полезных свойств кофеФото: (unsplash.com)⠀

3. Избавляет от головной боли. Учеными доказано, что употребление кофе помогает справиться с головной болью. Исключение — боль, вызванная повышенным артериальном давлением.

4. Поднимает настроение. При регулярном употреблении напитка поднимается настроение, человек может быстрее выйти из эмоционального спада. Это происходит потому что в составе кофе присутствуют вещества, увеличивающее содержание в мозге серотонина.
Мифы развенчаны: Топ-5 полезных свойств кофе

Фото: (unsplash.com)

5. Снимает отеки. В состав кофе входит теофиллин — вещество, которое ускоряет кровообращение. За счет этого лишняя жидкость быстрее выходит из организма.

Стоит отметить, что практический каждый пункт имеет небольшие оговорки о том, что есть ограничения для людей с проблемами со здоровьем, но здоровым людям, которые пьют качественный напиток из хороших зерен нечего опасаться.

Кроме того, эксперт составила список из топ-5 правил правильного питания для женщин зрелого возраста. Она объяснила, как получить все необходимые полезные витамины и микроэлементы и при этом не набрать лишний вес.

А еще, что диетолог Альбина Комиссарова раскрыла всю правду о молоке с длительным сроком годности.

Мешают похудеть: топ-лист неправильных привычек, от которых нужно избавляться Как худеть вкусно и без запретов: лайфхаки от нутрициолога
Новости Украины похудениедиетологкрасота
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь