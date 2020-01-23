Дієтолог розкрила спосіб, як легко схуднути навіть з дуже великою вагою

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Найчастіше, люди з великою вагою перестають вірити в свої сили, але вихід є

Що робити, якщо мета в схудненні здається недосяжною, адже зайва вага занадто велика? Або скинуті кілограми вперто повертаються? Якщо якість тіла нескінченно далеко від глянцевих обкладинок?

Про ці та інші актуальні проблеми заговорила в своєму блозі дієтолог Катя Медушкина. І дійсно, часто абсолютно незрозуміло, з якого боку підійти до вирішення питання, якщо зайва вага вимірюється десятками кілограмів. Страшно навіть починати процес схуднення і мотивація з кожним днем все нижче.

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Однак, вихід є, вважає експерт по схудненню і будується він на простому і зрозумілому принципі.

У тайм-менеджменті є прийом - принцип маленьких кроків, який застосовується, коли завдання дуже велике, і осилити разом його ніяк не можна.

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Все, що потрібно зробити для досягнення мети - розділити весь обсяг роботи на невеликі проміжні підцілі, на міні-кроки. Кожен з яких простий, легко досяжний і обов'язково дасть результат.

⠀Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Другий момент - це напрям. Всеж-таки треба крокувати в правильну сторону, правда ж? Щоб потім в середині шляху не опинитися раптом зовсім не там, де потрібно. Наприклад, почати схуднення з голодування на свіжовичавлених соках і ягоди годжі - це неправильний напрямок. Воно призведе лише до чергової невдачі.

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Щоб з самого початку йти в потрібну сторону, вам знадобиться детальна інструкція, за якою ви будете діяти. Діяти правильно, безпечно для себе і ефективно. Для цього необхідно скласти план, який згодом з кожним разом змінювати і вдосконалювати в міру просування до мети.

Можна скористатися таким прикладом:

План на сьогодні

випити з ранку склянку води натщесерце

завантажити додаток-нагадування про водний баланс

виключити продукти з білої муки

дізнатися які фітнес-центри є неподалік, і які в них пропонуються заняття

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Такий простий план можна скласти на день, тиждень і місяць, мотивуючи себе дрібними кроками рухатися до мети, головне робити ці кроки дуже простими і здійсненними, знаючи що ви точно зможете це зробити і похвалити себе за перший результат.

Крім того, дієтолог нещодавно розвінчала загальноприйняті міфи про шкоду кави, вона розповіла топ-5 причин все ж пити цей напій.

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