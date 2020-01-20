Как похудеть легко и без диет: топ-5 правил для снижения веса

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт поделилась эффективными советами для похудения

Хотите избавиться от лишнего веса легко, эффективно и без вреда для здоровья, при этом не прибегая к диетам? Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая развеяла главные мифы о способах быстрого снижения веса, поделилась на своей странице в Instagram 5 проверенными правилами, которые помогут снизить вес без особых усилий.

1. Установить новый естественный режим питания, ориентируясь на чувство голода. При таком подходе можно есть любую пищу, когда есть специфические ощущения в районе желудка и прекращать ее прием в момент, когда голод утолен. Для этого стоит тщательно пережевывать еду и не совмещать прием пищи с другими видами деятельности. Тогда центр насыщения получит сигнал о том, что еда больше не нужна за счет меньшего количества пищи.

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2. Если нет желания или возможности заниматься спортом, то занимайтесь физической активностью, которая приносит удовольствие. Желательно делать это в одно и то же время суток. Погода улучшается с каждым днем, можно гулять, дышать свежим воздухом, играть в бадминтон или настольный теннис. Подходит все, что действительно нравится. Тогда тело с каждым днем будет просить движения все больше и без лишней еды будет вырабатываться гормон радости, который мы все так жаждем получить, съедая, например, что-то сладкое.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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3. Можно сдать анализ на недостаток витаминов в организме и поддержать себя в весенний период качественным витаминно-минеральным комплексом. Это снизит тягу к еде, которая может быть вызвана нехваткой определенных элементов.

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4. Для утоления жажды желательно пить чистую воду, исключив соки и газированные напитки, которые так страстно начинают рекламировать в преддверии летнего сезона. Вода, в отличие от напитков, не содержит калорий, активно участвует в процессе сжигания жира и улучшает метаболизм.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Наполняем себя энергией без еды, для этого прислушиваемся к своим желаниям и начинаем делать хотя бы 1 действие в день, которое нам реально хочется совершить. Пусть это будет приятный разговор по душам с подругой или приятная прогулка в парке. Такой подход приносит нам положительные эмоции, которые наполняют нас изнутри, дают энергию и имеют 0 калорий. А когда мы удовлетворены и наполнены, тяга к лишней пище исчезает.

⠀Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что диетолог Виктория Кляуз назвала полезную альтернативу популярных нездоровых, но вкусных блюд и рассказала, чем заменить не диетические любимые продукты.

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