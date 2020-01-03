Девушки, держитесь: Влад Яма блеснул накачанными формами в зале

Украинские звезды твердо намерены не засиживаться в уютных диванах во время новогодних праздников. И “массово атакуют” спортзалы, подавая пример поклонникам. К примеру, 2-го января Регина Тодоренко и Влад Топалов уже были в зале, откуда телеведущая похвасталась идеальной растяжкой. И кстати, Влад и Регина были едва ли не единственные в это время в спортзале. “Спортивный флешмоб” среди знаменитостей не останавливается. Влад Яма также поделился фитнес-мотивацией.

Украинский хореограф, несменный судья шоу Танцы со звездами записал для поклонников парочку новогодних видео из зала. Яма избавляется от лишних калорий, прорабатывая мышцы рук. При этом сложно не отметить, что 37-летний хореограф находится в действительно отличной форме.

“Ну, привет”, - лаконично подписал видео Яма.

Скриншоты: instagram.com/vladyama_official

Кстати, шоу-мен также поделился новогодним обновлением, а именно показал яркий новогодний подарок от Димы Монатика. Отметим, что певец подарил в этом году многим журналистам, а также украинским знаменитостям свитер с уникальным дизайном. На красном фоне видим мультяшные изображения самого Монатика, а также надпись - “РитмоLOVE”.

Влад Яма также стал счастливчиком, получив теплый подарок.

“Поймал ритм в Новом Году! Спасибо @monatik_official @irinamonatik” - подписал короткое видео хореограф.

Поклонники Влада поспешили оставить свои комментарии под его новым “ритмо-постом”:

“Свитер прикольный, подарите мне его))”

“У Осадчей Кати по-моему такой же свитерок”

“Качаю мышцы тела!))”

“Ну как всегда- лучший!)”

“Осадча и Яма на одной волне (свитер)”

“Я так спину чесал об дерево)”

“С Новым годом!!! Будьте в ритме”

Скриншот комментариев: instagram.com/vladyama_official

Отметим, что поклонники Влада правы - точно такой же свитер от Монатика получила Катя Осадчая! Более того, ведущая “Светской жизни” сделала многотысячной армии поклонников очень приятный подарок - показала на фото сразу двух своих сыновей, что большая редкость! Ведь Осадчая и Горунов очень оберегают свою личную жизнь от посторонних взглядов. Старшему сыну Осадчей от предыдущего брака (17-летний Илья) также достался свитер от Монатика.