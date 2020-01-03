ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разница в 14 лет: Катя Осадчая наконец-то показала двух сыновей вместе

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.01.2020 - 10:08
Разница в 14 лет: Катя Осадчая наконец-то показала двух сыновей вместе
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая показала, как проводит новогодние каникулы в кругу самых близких людей... и кошки

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из пар украинского шоу-бизнеса, которая очень трепетно оберегает свою личную жизнь. Звездные телеведущие с удовольствием фотографируются вместе, публикуя десятки селфи и не скрывая чувств друг к другу. А вот фото детей - большая редкость на их instagram-страничках. И всё же в честь новогодних праздников Катя Осадчая решила сделать подарок многотысячной армии поклонников. Несменная ведущая программы “Світське життя” опубликовала целый фотоальбом со своими детьми.

Снимки появились в разделе сторис. На фото видим двух сыновей телеведущей - Ивана и Илью. И если в феврале этого года Ване исполнится 3 года, то Илья в сентябре 2020 года отметит свое 18-летие! Отметим, что Илья родился от предыдущего брака Осадчей с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком. В 2004 году пара развелась. А вот Ваня родился в браке с телеведущим Юрием Горбуновым.

Разница в 14 лет: Катя Осадчая наконец-то показала двух сыновей вместе

Катя Осадчая с сыном Ильей

Разница в 14 лет: Катя Осадчая наконец-то показала двух сыновей вместе

Младший Ваня

Пара все еще “придерживается политики” не показывать лицо сына. Оба мальчика позируют к камере спиной.

  • Два брата. Разница 14 лет, а любовь к машинкам одинаковая”, - трогательно подписала один из кадров Осадчая.

Разница в 14 лет: Катя Осадчая наконец-то показала двух сыновей вместе

Два сына Кати Осадчей - Илья и Иван

Кстати, интересно, что на фото телеведущая и старший сын Илья позируют в праздничных свитерах красного цвета с различными орнаментами. Это подарок от Димы Монатика. Певец делал праздничную рассылку на Новый год многим журналистам и звездам.

  • “Заслужені вихідні. Нарешті можна зняти підбори і сукні! @monatik_official @irinamonatik оце різдвяний светровий флеш моб ви влаштували!!!! дякуємо”, - подписала яркое фото Осадчая.

Разница в 14 лет: Катя Осадчая наконец-то показала двух сыновей вместе

Разница в 14 лет: Катя Осадчая наконец-то показала двух сыновей вместе

Разница в 14 лет: Катя Осадчая наконец-то показала двух сыновей вместе

Яркая Катя в обновке от семьи Монатика

Жена Дмитрия Монатика Ирина ответила телеведущей: “Очень любим! Прекраснейших праздников! С Новым годом! Новым счастьем!”

“Іра це дуже взаємно! До зустрічі в новому році! Стільки всього попереду!” - отвечает Осадчая.

Все фото в материале: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее счастливые Осадчая и Горбунов устроили романтику в новогоднюю ночь.

Меган Маркл и принц Гарри подарили 7-месячному сыну подарок, о котором мечтают все дети Катя Осадчая подчеркнула соблазнительные изгибы роскошным праздничным платьем
Новости Украины Катя Осадчаясемья
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь