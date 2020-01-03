Разница в 14 лет: Катя Осадчая наконец-то показала двух сыновей вместе

Осадчая показала, как проводит новогодние каникулы в кругу самых близких людей... и кошки
Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из пар украинского шоу-бизнеса, которая очень трепетно оберегает свою личную жизнь. Звездные телеведущие с удовольствием фотографируются вместе, публикуя десятки селфи и не скрывая чувств друг к другу. А вот фото детей - большая редкость на их instagram-страничках. И всё же в честь новогодних праздников Катя Осадчая решила сделать подарок многотысячной армии поклонников. Несменная ведущая программы “Світське життя” опубликовала целый фотоальбом со своими детьми.
Снимки появились в разделе сторис. На фото видим двух сыновей телеведущей - Ивана и Илью. И если в феврале этого года Ване исполнится 3 года, то Илья в сентябре 2020 года отметит свое 18-летие! Отметим, что Илья родился от предыдущего брака Осадчей с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком. В 2004 году пара развелась. А вот Ваня родился в браке с телеведущим Юрием Горбуновым.
Катя Осадчая с сыном Ильей
Младший Ваня
Пара все еще “придерживается политики” не показывать лицо сына. Оба мальчика позируют к камере спиной.
Два сына Кати Осадчей - Илья и Иван
Кстати, интересно, что на фото телеведущая и старший сын Илья позируют в праздничных свитерах красного цвета с различными орнаментами. Это подарок от Димы Монатика. Певец делал праздничную рассылку на Новый год многим журналистам и звездам.
Яркая Катя в обновке от семьи Монатика
Жена Дмитрия Монатика Ирина ответила телеведущей: “Очень любим! Прекраснейших праздников! С Новым годом! Новым счастьем!”
“Іра це дуже взаємно! До зустрічі в новому році! Стільки всього попереду!” - отвечает Осадчая.
Все фото в материале: instagram.com/kosadcha
Напомним, ранее счастливые Осадчая и Горбунов устроили романтику в новогоднюю ночь.