Девушка Sports Illustrated Swimsuit: дочка Ольги Сумской поразила роскошной фигурой

Тоня Паперная продолжает засыпать свою многотысячную армию поклонников сочными фото с отдыха. Однако дочка Народной артистки Украины Ольги Сумской до сих пор так и не призналась, где же именно она набирается сил. Паперная лишь делиться фото в различных купальниках, на яхте и т.д.

И все же поклонников актрисы особенно привлекло одно из ее свежих фото, на котором 29-летняя девушка позирует в голубом бикини. При этом сложно не отметить, что старшая дочка Сумской действительно выглядит превосходно: стройная фигура, пресс, натренированные ножки.

"Погодка чудесная", - подписала летний снимок Сумская младшая.

Стройная Тоня Паперная (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Также отметим, что до этого Паперная публиковала и другие, не менее привлекательные снимки – в других купальниках.

"Любовь - это когда каждый раз не хочется расставаться", - пишет актриса (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

"Тяжелый люкс" (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Поклонники Паперной также поспешили оставить свои отзывы:

"Девушка Sports Illustrated Swimsuit"

"Sexy"

"Бомбическая красотка!!!"

"Красотка!"

"Аппетитная!" и т.д.

Скриншот комментариев: instagram.com/tonya_papernaya

Также отметим, что до этого старшая дочка Ольги Сумской приятно удивила своим новым талантом. Девушка поделилась своими успехами в роли дизайнера. Выяснилось, что специально для празднования 29-летия (1 июня) Тоня Паперная сшила платье по собственному эскизу. Это летнее платье с интересным принтом в виде стрекоз. Элемент гардероба декорирован воланами и разрезом. Получилось очень эффектно, особенно в сочетании с босоножками.

Напомним, ранее Ольга Сумская поразила красотой на конкурсе блондинок. Поклонники Народной артистки отметили, что несмотря на возраст, если бы она была среди конкурсанток, то победила бы. Сама же Сумская принимала участие в конкурсе в качестве одного из членов жюри. На мероприятии Сумская встретила немало украинских знаменитостей: Ирина Билык, Камалия, Дмитрий Коляденко и другие.