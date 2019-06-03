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"Платье - огонь": дочка Ольги Сумской похвасталась дизайнерским дебютом

Lite » Мода 03.06.2019 - 15:56
"Платье - огонь": дочка Ольги Сумской похвасталась дизайнерским дебютом
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Платье отличается насыщенными декоративными элементами

Тоня Паперная очень часто любит баловать многотысячную армию поклонников различными fashion-фото. Дочка Народной артистки Украины Ольги Сумской то и дело делится результатами модных фотосессий и показывает стильные образы. Не стал исключением и один из недавних постов Паперной. Только в этот раз пост получился особенный!

Так, на своей instagram-страничке Тоня Паперная опубликовала солнечное фото, на котором вновь позирует в стильном образе. На актрисе – белоснежное летнее платье с разрезом и глубоким декольте. В качестве принта – парящие стрекозы. Талию подчеркивает тонкий поясок. Еще одна деталь образа – струящиеся рукава. Свой образ Антонина Паперная дополнила серыми босоножками и яркой алой сумкой.

При этом Паперная подчеркнула, что это платье – ее дебютная дизайнерская работа! Актриса разработала дизайн наряда сама.

"Добро пожаловать в лето! Платье - мой дебют в качестве дизайнера", - подписала фото Паперная.

Тоня Паперная

Стильная Тоня Паперная (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Подписчики Тони уже оставили несколько отзывов под ее новым постом:

  • "Очень красивое и нежное платье"
  • "Поздравляю!"
  • "Платье - нереальное"
  • "Очень красиво"
  • "Тоня, вы восхитительно красивая!"
  • "Платье – огонь"

К слову, на данный момент Паперная находится на отдыхе с подругами. Только пока что не признается, где именно набирается сил. Зато уже успела показать фото с отдыха.

"Тяжелый люкс", - с юмором подписала она снимок.

Тоня Паперная

Тоня Паперная на отдыхе (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Отметим, что 1 июня старшая дочка Сумской отпраздновала день рождения. Антонине исполнилось 29 лет. И кстати, свой день рождения Тоня отпраздновала в кругу семьи. Именно в новом платье.

Ольга Сумская с дочкой

Тоня Паперная

Тоня Паперная со своей звездной мамой – Ольгой Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)

Напомним, ранее Ольга Сумская поразила красотой на конкурсе блондинок. Поклонники Народной артистки отметили, что несмотря на возраст, если бы она была среди конкурсанток, то победила бы. 

А до этого старшая дочка Оли Сумской поразила стройной фигурой в облегающем платье. Тоня блистала в роскошном вечернем платье в пол с оригинальными декоративными вставками. 

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