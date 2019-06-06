Дівчина Sports Illustrated Swimsuit: донька Ольги Сумської вразила розкішною фігурою

Тоня Паперна продовжує засипати свою багатотисячну армію шанувальників соковитими фото з відпочинку. Однак донька Народної артистки України Ольги Сумської досі так і не зізналася, де ж саме вона набирається сил. Паперна лише ділитися фото в різних купальниках, на яхті і т. д.

І все ж шанувальників актриси особливо привернуло одне з її свіжих фото, на якому 29-річна дівчина позує в блакитному бікіні. При цьому важко не відзначити, що старша донька Сумської дійсно виглядає чудово: струнка фігура, прес, натреновані ніжки.

"Погодка чудова", - підписала літній знімок Сумська молодша.

Струнка Тоня Паперна (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Також відзначимо, що до цього Паперна публікувала й інші, не менш привабливі знімки – в інших купальниках.

"Любов - це коли кожен раз не хочеться розлучатися", - пише актриса (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

"Важкий люкс" (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Шанувальники Паперної також поспішили залишити свої відгуки:

"Дівчина Sports Illustrated Swimsuit"

"Sexy"

"Бомбическая красуня!!!"

"Красуня!"

"Апетитна!" і т. д.

Скріншот коментарів: instagram.com/tonya_papernaya

Також відзначимо, що до цього старша донька Ольги Сумської приємно здивувала своїм новим талантом. Дівчина поділилася своїми успіхами в ролі дизайнера. З'ясувалося, що спеціально для святкування 29-річчя (1 червня) Тоня Паперна пошила сукню за власним ескізом. Це літнє плаття з цікавим принтом у вигляді бабок. Елемент гардеробу декорований воланами і розрізом. Вийшло дуже ефектно, особливо в поєднанні з босоніжками.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська вразила красою на конкурсі блондинок. Шанувальники Народної артистки відзначили, що, незважаючи на вік, якщо б вона була серед конкурсанток, то перемогла б. Сама ж Сумська брала участь в конкурсі в якості одного з членів журі. На заході Сумська зустріла чимало українських знаменитостей: Ірина Білик, Камалія, Дмитро Коляденко та інші.