Девочки-подружки: Ани Лорак с повзрослевшей дочерью отдыхают в Греции

Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет в России, нашла способ вместе с 9-летней дочерью Софией отправиться на море в европейскую страну - выбор певицы пал на Грецию. Вместе с Филиппом Киркоровым и его детьми они наслаждаются морем и солнцем в курортном городе Элунда.

41-летняя артистка поделилась в сети трогательными снимками с девочкой, которая заметно повзрослела. Мама и дочь позируют на утесе над бухтой и трогательно обнимают друг друга.

Для прогулки Каролина выбрала удобный наряд в стиле casual - льняной комбинезон серого цвета и кепку, дополнив лук плетеной сумкой. София же была в белой футболке с надписью. К слову, дочь турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу сделала стильную прическу - ее волосы заплетены в афрокосички.

Ани Лорак с дочкой Софией отправились на отдых в Грецию (фото: instagram.com/anilorak)

"Самые сладкие минуты жизни с родными и любимыми", - написала Лорак в подписи к милым кадрам.

Пользователи сети согласились с артисткой и оставили множество теплых отзывов. Некоторые отметили, что София стала похожа на звездную маму, другим же девочка кажется копией папы.

Очень красивые и Сонечка очень подросла

Хорошего вам отдыха Каролиш. самые красивые

Доня копия папа

Соня такая уже взрослая

Девочки-подружки

Улыбашки любимые

Бозе какие заи

Любимые наши девочки. Хорошо вам отдохнуть

Самые красивые

Очень красивые, Каролина. хорошего отдыха и отличного настроения

У Вас невероятно красивая девочка растёт, дай Бог ей красивой судьбы

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Напомним, Ани Лорак отпраздновала день рождения дочки в Москве в компании крестного Софии Филиппа Киркорова.

Ранее мы писали, что TAYANNA впервые рассказала о романе ее бывшего мужа с Ани Лорак.